Кудрин заявил о состоянии застоя в российской экономике

«Непроведение достаточных структурных институциональных реформ стало основой торможения», — сказал глава Счетной палаты.
Выступая с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ), Кудрин подчеркнул, что России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики. В этой связи ей необходимы существенно более значимые вложения в человеческий капитал. Он пояснил, что имеет в виду госрасходы на науку и образование. Их, по его словам, нужно увеличить на 1% ВВП, а еще на такой же объем — расходы на здравоохранение.
А еще нужна реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое. По мнению Кудрина, нужно создать крупные экономические агломерации на уровне регионов.
Он уточнил, что по официальному прогнозу этого года, спад экономики составит около 5% ВВП. При этом за последние 10 лет средний рост нашей экономики будет всего 1% ВВП.
«Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», — сказал он.