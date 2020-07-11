Кудрин призвал российские власти решительнее бороться с кризисом

«Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож (на предыдущие), и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — заявил Кудрин.
«Мне кажется, этот резерв слабо используется. Мы могли бы спокойно занять на 2−3 трлн рублей больше и поддержать как население, так и экономику. Я поддерживаю позицию экономистов, когда они говорили, что нужно больше поддерживать российскую экономику в этот кризис», — сказал он.
При этом Кудрин отметил, что экономика России в настоящий момент находится в застое. По его словам, если официальный прогноз о падении ВВП на 5% сбудется, средний темп роста экономики за последние десять лет составит всего 1%.
«Это очень мало, это исторически мало», — посетовал глава Счётной палаты.
Кудрин подчеркнул, что у экономики страны имеются «большие резервы», которые позволят обеспечить прирост в 3−5%.
Для этого нужно увеличить вложения в человеческий капитал за счёт повышения расходов на здравоохранение, образование, науку и новации на 1% ВВП.
Глава Счётной палаты также указал на необходимость реформы государственного управления, качество которого «очень низкое». Ещё одним возможным направлением работы он назвал снижение регуляторной нагрузки и создание крупных экономических агломераций.
«Такими шагами, часть из которых я назвал, можно существенно поднять потенциал экономического роста в нашей стране. Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. В этом смысле, к сожалению, мы стоим. Мы сегодня в застое», — отметил Кудрин.
Помимо прочего, глава Счётной палаты заявил, что повышение ставки налога на доходы для состоятельных россиян до 15% «не имеет сильного экономического смысла». Вместе с тем он признал, что «политически это было почти неизбежно», поскольку в российском обществе имеется запрос на то, чтобы граждане с более высокими доходами платили больше.