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20:05 (мск), источник: Секрет Фирмы

Кудрин призвал российские власти решительнее бороться с кризисом

Российские власти должны решительнее бороться с вызванным пандемией кризисом, оказывая более существенную поддержку населению и экономике. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

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Источник: Reuters

«Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож (на предыдущие), и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — заявил Кудрин.

По мнению главы Счётной палаты, власти могли бы активнее использовать такое преимущество российской экономики, как низкий уровень долговой нагрузки.

«Мне кажется, этот резерв слабо используется. Мы могли бы спокойно занять на 2−3 трлн рублей больше и поддержать как население, так и экономику. Я поддерживаю позицию экономистов, когда они говорили, что нужно больше поддерживать российскую экономику в этот кризис», — сказал он.

При этом Кудрин отметил, что экономика России в настоящий момент находится в застое. По его словам, если официальный прогноз о падении ВВП на 5% сбудется, средний темп роста экономики за последние десять лет составит всего 1%.

«Это очень мало, это исторически мало», — посетовал глава Счётной палаты.

Кудрин подчеркнул, что у экономики страны имеются «большие резервы», которые позволят обеспечить прирост в 3−5%.

Для этого нужно увеличить вложения в человеческий капитал за счёт повышения расходов на здравоохранение, образование, науку и новации на 1% ВВП.

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Глава Счётной палаты также указал на необходимость реформы государственного управления, качество которого «очень низкое». Ещё одним возможным направлением работы он назвал снижение регуляторной нагрузки и создание крупных экономических агломераций.

«Такими шагами, часть из которых я назвал, можно существенно поднять потенциал экономического роста в нашей стране. Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. В этом смысле, к сожалению, мы стоим. Мы сегодня в застое», — отметил Кудрин.

Помимо прочего, глава Счётной палаты заявил, что повышение ставки налога на доходы для состоятельных россиян до 15% «не имеет сильного экономического смысла». Вместе с тем он признал, что «политически это было почти неизбежно», поскольку в российском обществе имеется запрос на то, чтобы граждане с более высокими доходами платили больше.

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