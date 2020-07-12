18:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль предупредил о предстоящих экономических трудностях
Россию еще ожидают экономические трудности на фоне масштабного кризиса
«В экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно. Мы смотрим на глобальный масштаб кризиса, — сказал господин Песков в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1” (цитата по “Интерфаксу”).— Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это можно сказать однозначно».
Он сказал, что, когда президента Владимира Путина спрашивают об увольнениях, тот отвечает, что уволить человека легко, сложнее организовать слаженную работу. Поэтому отставки и кадровые перестановки будут проводиться после тщательного анализа.
Также господин Песков выразил надежду, что в России не будет новых вспышек коронавируса.
Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России сейчас находится в состоянии застоя. Он напомнил, что во время кризиса 2008−2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось.
Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), максимальный за последние 11 лет спад экономики в России на 6% 2020 года (МВФ минус 6,6%, ЦБ — минус 4−6%, Минэкономики — минус 4,8%) не будет окончательно компенсирован и в 2022 году на фоне двойного дефицита — бюджета и платежного баланса до 2021 года. При этом в ВБ отмечают, что меры, которые правительство приняло для поддержки малоимущих семей с детьми еще в январе и для преодоления шока от пандемии и снижения цен на сырье для экономики позже, сильно смягчат рост бедности в стране.