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18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль предупредил о предстоящих экономических трудностях

Россию еще ожидают экономические трудности на фоне масштабного кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, правительство РФ провело слаженную работу.

Источник: AP 2020

«В экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно. Мы смотрим на глобальный масштаб кризиса, — сказал господин Песков в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1” (цитата по “Интерфаксу”).— Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это можно сказать однозначно».

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Он сказал, что, когда президента Владимира Путина спрашивают об увольнениях, тот отвечает, что уволить человека легко, сложнее организовать слаженную работу. Поэтому отставки и кадровые перестановки будут проводиться после тщательного анализа.

Также господин Песков выразил надежду, что в России не будет новых вспышек коронавируса.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России сейчас находится в состоянии застоя. Он напомнил, что во время кризиса 2008−2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), максимальный за последние 11 лет спад экономики в России на 6% 2020 года (МВФ минус 6,6%, ЦБ — минус 4−6%, Минэкономики — минус 4,8%) не будет окончательно компенсирован и в 2022 году на фоне двойного дефицита — бюджета и платежного баланса до 2021 года. При этом в ВБ отмечают, что меры, которые правительство приняло для поддержки малоимущих семей с детьми еще в январе и для преодоления шока от пандемии и снижения цен на сырье для экономики позже, сильно смягчат рост бедности в стране.

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