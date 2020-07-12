СМИ узнали о возможном пересмотре сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Источники в ОПЕК рассказали изданию, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, в том числе и Россия, одобряют идею постепенного увеличения добычи нефти в августе. Такая идея возникла на фоне постепенного восстановления спроса на нефть.
По информации газеты, Саудовская Аравия предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в день, то есть сократить в августе нефтедобычу на 7,7 млн баррлей в сутки вместо ранее оговоренных 9,7 млн баррелей. Один из источников издания заявил, что дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен станет самоубийством для ОПЕК.
О том, что 15 июля члены ОПЕК+ будут обсуждать возможность сохранения нынешней квоты еще на месяц или смягчения условий сделки, также пишет Bloomberg со ссылкой на представителей нескольких делегаций. По информации двух источников агентства, российские компании готовы нарастить добычу в августе.
В начале июля министр энергетики России Александр Новак говорил, что пока каких-либо решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет.