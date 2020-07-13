07:23 (мск), источник: Известия
Цены — боль: в России резко подорожал анальгин
В июне популярный препарат стоил на четверть больше, чем год назад.
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%. Основная причина — рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают даже отечественные таблетки.
Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной
Резкое подорожание анальгина подтверждают данные аналитической компании DSM Group.
На 34% дороже стало популярное обезболивающее от «Татхимфармпрепараты». Не так сильно, но всё же значительно увеличились розничные цены на анальгин от компаний «ПФК Обновление» (24%), «Биотек» (23%), «Дальхимфарм» (20%), «Фармстандарт» (на 16−20% в зависимости от формы выпуска). При этом «Баралгин» от Sanofi (по составу совпадает с анальгином) даже подешевел на 11%, но всё еще дороже аналогов и стоит 215 рублей за упаковку с 20 таблетками.
Средневзвешенная цена при покупке анальгина, по данным DSM Group, на 23−26-й неделях 2020 года (
По его словам, в среднем упаковка препарата фирмы поднялась в цене на 16,5%, если сравнивать период первого полугодия 2020 года с тем же временем 2019-го.
«Известия» направили запросы и во все остальные перечисленные фармкомпании. Также издание поинтересовалось позицией ФАС России.
Действительно, подорожание связано с повышением стоимости импортных субстанций для производства анальгина, подтвердил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Однако вклад валютной составляющей тут минимален: укрепление доллара примерно на 15% дает порядка 5% роста цены, пояснил он.
— Фармсубстанции для анальгина приходят преимущественно из Китая, Индии. В этих странах
За год средняя цена анальгина выросла на 38,5%, в свою очередь, сообщил основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. Если посмотреть на среднюю цену продажи анальгина по всем городам, производителям и аптечным сетям, подключенным к сервису, то в перерасчете на одну таблетку отпускная цена за препарат с дозировкой 500 мг в июне 2020 года составила 1,81 рубля, а в июне прошлого года — 1,3 рубля, уточнил он.
— Исторически анальгин всегда входил в перечень самых дешевых препаратов, до 50 рублей. Сейчас препарат не входит в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. — «Известия») и цены на него государство не регулирует. Соответственно, все свои издержки фармпроизводитель может отразить в закупочной цене. Если у компании возникли проблемы с закупкой сырья (поставщика пришлось менять либо закупочная цена сырья повысилась), то логично, что это отразится и на отпускной цене лекарства в аптеках, — заключил специалист.
Действительно, анальгин подорожал
Однако производители не смогут значительно поднять цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важных, стоимость которых регулирует государство, напомнил специалист. За счет того, что средства из списка ЖНВЛП подорожают лишь в пределах официальной инфляции в 3−4%, производители будут компенсировать убытки за счет повышения стоимости остальных препаратов, предупредил Виктор Дмитриев.
По итогам мая выручка российских аптек упала на 14% относительно прошлого месяца, сообщали «Известия» ранее. Снижение спроса на лекарства может говорить об экономии