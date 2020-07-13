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16:17 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России предрекли скорую гибель четверти торговых центров

Четверть торговых центров (ТЦ) в России может закрыться к осени, предрекли в Российском совете торговых центров (РСТЦ). О скорой гибели бизнеса организация рассказала премьер-министру Михаилу Мишустину.

РСТЦ попросил правительство перенести уплату налогов на 2021 год. Без отсрочки торговым центрам придётся заплатить 52 млрд рублей НДС, 24 млрд рублей налога на имущество, 15 млрд рублей налога на прибыль, 4 млрд рублей единого социального налога.

Ранее в России ввели мораторий на взыскание задолженности по налогам с торговых центров. Но он закончился 1 июля, и теперь ТЦ обязаны перечислить долги по НДС. У компаний нет денег на погашение задолженностей, отметили в РСТЦ. Если не ввести отсрочку, то счета торговых центров заблокируют, и к осени закроются 25% из них. Помимо налоговой отсрочки, РСТЦ попросил открыть торговые центры в тех регионах, где они всё ещё закрыты из-за обстановки по коронавирусу.

РСТЦ забил тревогу ещё в конце марта. По словам президента организации Булата Шакирова, день простоя обходился торговым центрам в 50−100 млн рублей ежедневно. Тогда РСТЦ просил отменить налоги и реструктурировать кредиты для торговых центров.

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