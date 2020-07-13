Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Тест: сможете ли вы ответить на вопросы из ЕГЭ по историиСегодня, 13 июля, выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории. Проверить свои знания, ответив на вопросы из вариантов ЕГЭ, мы предлагаем и вам
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
9Скончался Эннио Морриконе
16:24 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Кинотеатры РФ могут начать работу с 13 июля с согласия местных властей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Кинотеатры РФ могут возобновить работу с 13 июля с согласия региональных властей, соответствующий приказ подписан в понедельник министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Коронавирус COVID-19
16:57 (мск)Вакцина от COVID-19 может поступить в гражданский оборот в середине августа
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
30.0613.07
Скончалось11 439+104
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
30.0613.07
Выздоровело504 021+2 960
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
30.0613.07
Инфицировано12 934 317+193 030
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
30.0613.07
Скончалось569 697+3 978
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
30.0613.07
Выздоровело7 139 985+116 725
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
30.0613.07
Идёт загрузка
Источник: Недвижимость РИА Новости

«Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров с 23 марта. Министр культуры РФ Ольга Любимова 13 июля подписала новый приказ “О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)”, в котором говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что одним из условий возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

 Что будет, если перестать оплачивать ЖКУ, ссылаясь на коронавирус
Почему просматриваемые заборы намного лучше защищают дом, чем глухие
Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Врач-иммунолог рассказал, кому не грозит COVID-19
В России могут закрыться 25% торговых центров
В Сети показали лучшие снимки на тему семьи (фото)
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили полномочий
Житель Киева построил себе дачу с огородом на крыше многоэтажки
Здоровье
Жена Джона Траволты умерла от рака Она давно боролась с заболеванием.
Hi-Tech
Для смартфонов скоро появится суперзарядка Ждем нового рекорда по скорости зарядки гаджетов
Авто
Новые Kia Seltos отправят на ремонт Ранее в компании подтвердили временный запрет дилерам на реализацию кроссовера
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Новости партнеров
Малышева бросила все и срочно улетела в США. Вот с чем это связано
Минкомсвязь приветствует открытие офиса Телеграма в России
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Популярные темы на «Детях»
Муж перестал помогать 244
Обиды на что?! 207
Неприятно... 197
Почему все песни о любви? 121
Леди
Почему россияне скупают подделки люксовых брендов В России реплики дорогих марок по-прежнему пользуются спросом как в провинции, так и в столице.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь