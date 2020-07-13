Кинотеатры РФ могут начать работу с 13 июля с согласия местных властей

«Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров с 23 марта. Министр культуры РФ Ольга Любимова 13 июля подписала новый приказ “О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)”, в котором говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что одним из условий возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором