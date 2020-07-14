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08:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Во втором квартале 2020 года экспорт золота из России превысил экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Банка России (ЦБ). На статистику обратил внимание РБК.

Источник: Reuters

В апреле и мае российские компании продали заграницу 65,4 т золота на общую сумму в $3,55 млрд. В этот же период «Газпром» экспортировал трубопроводный газ на $2,4 млрд. В целом во втором квартале года экспорт российского газа оценивается ЦБ в $3,5 млрд, что является минимальным с 2002 года значением за квартал.

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На резкий рост экспорта российского золота повлияли изменение правил вывоза драгметалла за рубеж и решение ЦБ приостановить его покупку на внутреннем рынке.

Основными причинами снижения продажи газа эксперты называли ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, а также потепление и заполнение газовых хранилищ Европы.

Как уточнил РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, ситуация с перевесом экспорта золота над экспортом газа в денежном выражении сложилась в России впервые как минимум с 1994 года. Однако, по его мнению, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа за рубеж.

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