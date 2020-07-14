Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

В апреле и мае российские компании продали заграницу 65,4 т золота на общую сумму в $3,55 млрд. В этот же период «Газпром» экспортировал трубопроводный газ на $2,4 млрд. В целом во втором квартале года экспорт российского газа оценивается ЦБ в $3,5 млрд, что является минимальным с 2002 года значением за квартал.
На резкий рост экспорта российского золота повлияли изменение правил вывоза драгметалла за рубеж и решение ЦБ приостановить его покупку на внутреннем рынке.
Основными причинами снижения продажи газа эксперты называли ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, а также потепление и заполнение газовых хранилищ Европы.
Как уточнил РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, ситуация с перевесом экспорта золота над экспортом газа в денежном выражении сложилась в России впервые как минимум с 1994 года. Однако, по его мнению, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа за рубеж.