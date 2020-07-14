11:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей
Mail.ru Group запустила платформу для создания сюжетов, в которых текст зачитывает виртуальный диктор, сообщили «Ъ» в
При создании сюжета пользователь добавляет текст, который необходимо зачитать, и может выбрать несколько вариантов внешности ведущего.
«Дикторы выглядят и разговаривают, как живые люди: при чтении новостей они реалистично воспроизводят мимику, эмоционально реагируют и расставляют смысловые акценты», — уверяют в компании. Видео можно дополнить изображениями, музыкой, титрами и ссылкой.
При разработке платформы использовались технологии голосового ассистента «Маруся», а системы компьютерного зрения Vision обучались на реальных прототипах и видеозаписях, рассказали в компании. Видео, создаваемые профессиональными медиаплощадками, после модерации смогут попадать в рекомендательную систему сервиса «Смотри» с возможностью монетизации контента.
Дмитрий Шестоперов