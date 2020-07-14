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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Русал» потребовал сменить руководство «Норникеля»

«Русал» обратился к совету директоров «Норникеля» и главе компании Владимиру Потанину с требованием поменять команду менеджеров после череды аварий. «Русал» — второй по величине акционер «Норникеля» (27,8%).

Источник: РИА "Новости"

«Происходящее в “Норникеле” заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», — говорится в заявлении «Русала». Также «Русал» требует перенести головной офис «Норникеля» из Москвы в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».

Напомним, 29 мая на предприятии «Норникеля» в Норильске произошла авария, в результате которой разлилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива. По оценке Росприроднадзора, авария нанесла ущерб на рекордные 147,7 млрд руб. Это не единственный инцидент за последнее время. 12 июля на Таймыре разлилось 44 тонн авиатоплива из-за разгерметизации трубопровода, в конце июня сообщалось о незаконном сбросе отходов в тундру.

Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
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