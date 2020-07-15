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06:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Церковь в США продала свое здание и построила жилье для бедных

Пресвитерианская церковь в Арлингтоне (штат Вирджиния, США) продала свое здание со столетней историей некоммерческому партнерству по доступному жилью. Объект снесли и построили на его месте семиэтажный жилой комплекс на 173 квартиры, чтобы туда могли заселиться уязвимые слои населения. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

Строительство жилья обошлось в 71 миллион долларов. Церковь продолжила арендовать первый этаж дома — там ухаживают за бедными и бездомными. «Церковь — это в первую очередь люди и миссия, а не здание», — так представители организации ответили на комментарии, что им больше негде проводить службы.

На фоне пандемии доходы религиозных организаций резко упали: прихожане сидят по домам, а пожертвования не собираются. По подсчетам экономистов, в ближайшие 16 месяцев каждая пятая церковь в США может закрыться.

В большинстве случаев земля, принадлежащая религиозным организациям страны, не облагается налогом. Вследствие этого американским церквям принадлежат тысячи акров, на которых можно было бы построить доступное жилье. Данная проблема в США стоит особенно остро. Например, ранее малоимущих пенсионеров предложили заселять в пустующие санатории и психбольницы.

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