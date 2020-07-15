13:53 (мск), источник: Коммерсантъ
ВЭБ. РФ и Mail.ru Group выделят 230 млн руб. на поддержку бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике
ВЭБ. РФ и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили представители сторон. Первый проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн» реализован с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ; входит в группу ВЭБ. РФ). В его рамках ФРДВ и Mail.ru Group инвестируют более 230 млн руб. в поддержку малых и средних предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы вывести их бизнес в интернет.