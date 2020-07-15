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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

ВЭБ. РФ и Mail.ru Group выделят 230 млн руб. на поддержку бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике

ВЭБ. РФ и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили представители сторон. Первый проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн» реализован с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ; входит в группу ВЭБ. РФ). В его рамках ФРДВ и Mail.ru Group инвестируют более 230 млн руб. в поддержку малых и средних предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы вывести их бизнес в интернет.

Как сообщили стороны, проект позволит предпринимателям бесплатно создать и запустить страницу для своего бизнеса «ВКонтакте», а также предоставит дополнительные возможности по продвижению, на что будет выделено до 53 тыс. руб. на предпринимателя.

О создании совместного предприятия Mail.ru Group и ВЭБ. РФ «Развивай.рф», предлагающего финансовые услуги для бизнеса, было объявлено в ноябре.

Дмитрий Шестоперов

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