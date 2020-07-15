Плата за убытки «Газпрома». Россиян предупредили о повышении цен на газ

О решении поднять отпускные цены на природный газ сообщил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев. Топ-менеджер подчеркнул, что согласие регулирующих органов на индексацию уже получено.
«Это решение принято, в настоящий момент находится на стадии оформления», — уточнил Андреев. Вопрос тарифов на транспортировку газа, по его словам, еще предстоит решить, но все заявки по ценообразованию уже поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Проект приказа об индексации цен ФАС опубликовала в апреле.
Согласно нему, тарифы на газ для россиян предполагалось поднять на 3% ещё с 1 июля 2020 года. Однако в июне сроки индексации отложили из-за сложной ситуации с COVID-19.
Руководитель ФАС Игорь Артемьев тогда заявил, что прогноз социально-экономического развития уже утвержден, и индексация в нем так или иначе предусмотрена, в связи с чем поднятие цен на 3% — лишь вопрос времени.
В августе 2018 года цены на газ повысили на 3,4%, а в 2019-м тарифы для россиян дополнительно проиндексировали на 1,4% с учетом роста НДС с 18% до 20%.
В новое повышение заложили компенсацию потерь «Газпрома» на европейском рынке, которые компания понесла из-за теплой зимы и пандемии коронавируса, считают эксперты. Рекордное заполнение газохранилищ настолько снизило экспортные цены на газ, что аналитики начали поговаривать о скором их уходе в минусовые значения. В результате в первом квартале «Газпром» зафиксировал рекордный за последние шесть лет убыток в 116,2 млрд рублей, а экспорт газа упал на 24,6%, до 32,4 млрд кубометров. Впервые в современной истории доходы от газового сектора оказались настолько низкими, что их обогнал даже экспорт золота, традиционно не являющийся основным источником наполнения бюджета.
Монополист закладывает среднюю цену в $133 за тысячу кубометров, что почти вдвое ниже, чем в 2019 году ($250 долларов). Устойчивую стабилизацию рынка в компании ожидают с четвертого квартала 2020 года.