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19:58 (мск), источник: Forbes

Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу. Что будет с ценами на нефть и рублем?

Саудовская Аравия, Россия и другие страны, входящие в ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти с августа, чтобы избежать риска дефицита и сохранить устойчивость цен на фоне восстановления спроса. Однако из-за стран, которые превысили свои квоты по добыче в мае и июне, добыча вырастет не так сильно, как предполагалось.

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Источник: Reuters

Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК+, 15 июля договорились о переходе к следующему этапу соглашения, которое предполагает увеличение добычи нефти с августа, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Прежние договоренности предполагали, что ограничения по добыче снизятся с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн. Но в среду министерский комитет по мониторингу выполнения договоренностей (JMMC) согласовал график компенсации для тех стран, которые превышали свои квоты по добыче в мае и июне.

В числе таких стран Bloomberg называет Ирак и Нигерия. По словам собеседников агентства, они компенсируют нарушения, сократив добычу дополнительно на 842 000 баррелей в день в августе и сентябре. В результате запланированное на август увеличение добычи окажется почти в два раза меньше, чем ждал рынок, отмечает Bloomberg. С учетом компенсаций эффективное сокращение добычи в августе составит 8,1−8,2 млн баррелей в сутки, подтвердил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман по итогам заседания, передает ТАСС.

Что произошло?

После того, как в апреле стоимость барреля нефти Brent сократилась с $50 до $25 за баррель, страны ОПЕК+ заключили сделку о рекордном сокращении добычи до 9,6 млн баррелей в сутки. Еще тогда предполагалось, что с июля ограничения будут ослаблены до 7,7 млн баррелей в сутки, а с начала 2021 года до мая 2022 снижение объема добычи уменьшится до 5,7 млн баррелей в сутки.

Справка
Россия и ОПЕК согласились на рекордное сокращение добычи нефти

Но в начале июня картель решили продлить первый этап еще на месяц. Не все страны ОПЕК+ исполняли сделку. В мае сделка ОПЕК+ была выполнена на 87%, из-за чего на рынок поступило на 1,26 млн баррелей в сутки больше, чем ожидалось. Самыми ярыми нарушителями были Ирак (56%), Габон (-5%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%). При этом два главных члена картеля — Россия и Саудовская Аравия исполнили свои обязательства на 96% и 100% соответственно. Сделку пришлось продлить на июль для того, чтобы компенсировать то, что было не исполнено. Для более полного контроля комитет ОПЕК+ попросил у стран-участниц, не исполнивших сделку в мае, предоставить графики по сокращению нефтедобычи.

В июне сделка ОПЕК+ была исполнена на 108%, согласно отчету Международного энергетического агентства. Достичь этого удалось на фоне добровольного дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией (138%) и сокращения добычи Ираком (89% в июне). За ослабление ограничений с августа выступала Саудовская Аравия и большинство участников картеля, ссылаясь на восстановление спроса на рынке, пишет Wall Street Journal (WSJ).

По мнению источника WSJ, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть было бы «самоубийством» для ОПЕК.

Что это значит для России?

Для России текущая цена на нефть в целом комфортна — она ниже точки фискального равновесия, но примерно соответствует «точке отсечения» в бюджетном правиле, говорит старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Компании нынешний уровень цен тоже устраивает — в апреле-мае все ожидали, что цены будут ниже, чем сейчас, добавляет эксперт. В 18.30 по мск стоимость фьючерса на Brent составляла $43,51.

Что со спросом на нефть?

В начале июля министр энергетики Александр Новак заявил, что уже в мае было превышение предложения нефти над спросом на 15 млн баррелей в сутки. В июне эта цифра была еще меньше за счет роста спроса. Он допустил, что уже в июле может быть дефицит, благодаря снятию карантина во многих странах. По словам аналитика VYGON Consulting Дарьи Козловой, в Европе не хватает сейчас средних по качеству сортов нефти для нефтеперерабатывающих заводов, что действительно может вылиться в дефицит топлива. «Чтобы избежать ценового шока странам ОПЕК+ следует увеличивать добычу», — говорит она.

Цель ОПЕК+ — избежать резких скачков в цене на нефть и добиться относительного баланса на рынке, говорит Дмитрий Маринченко. По его словам, вполне естественно, что объемы сокращений будут периодически пересматриваться — учитывая постепенное восстановление спроса, удерживание добычи на текущих уровнях привело бы к образованию дефицита на рынке. «Но, конечно, риск второй волны “локдаунов” остается, в этом случае ОПЕК+ опять может скорректировать добычу в меньшую сторону», — полагает он. В Минэнерго не ответили на запрос Forbes.

Что будет с ценами на нефть и рублем?

В ближайшие 2−3 месяца цены должны быть относительно стабильными для нефтяного рынка, полагает управляющий партнер компании «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко:

Цены Brent скорее всего останутся в диапазоне $35−50 за баррель, так как действующие на рынок разнонаправленные силы сейчас уравновешены.

«Я думаю, что решение ОПЕК+ об увеличении добычи уже заложено в цене рынка, так как текущее обсуждение не относится к внеплановому. Поэтому ни рубль, ни нефть реагировать особо на это не будут», — говорит старший экономист аналитического управления банка «ФК Открытие» Максим Петроневич.

Но даже если цена на нефть останется на уровне в районе $40, все равно стоит ожидать ослабления рубля, потому что есть целый ряд других давящих на него факторов.
Денис Порывай
старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанк

Среди этих факторов — снижение продажи валюты Центробанком и рост импорта на фоне восстановления экономики. Поэтому в Райффайзенбанке прогнозируют, что в этом году стоимость национальной валюты может достигнуть 75 рублей за доллар.

Юлия Титова, Екатерина Кравченко

Новак призвал страны ОПЕК+ к ослаблению объемов сокращения добычи нефти
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20:14 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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