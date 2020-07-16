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05:08 (мск), источник: Известия

Росприроднадзор готов отстаивать в суде сумму ущерба из-за аварии в Норильске

Сумму ущерба почти в 148 млрд рублей, предъявленную «Норникелю» за экологическую катастрофу в Арктической зоне, Росприроднадзор считает справедливой и готов отстаивать свою позицию в суде.

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Пока компания не назвала никакой встречной цифры, рассказала в интервью «Известиям» глава ведомства Светлана Радионова. Она добавила, что в Росприроднадзоре твердо уверены в расчетах.

«Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество. Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались. Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно — это нанесенный ущерб. Будет ли он минимизирован, как себя будет чувствовать экосистема — это единственное, что меня волнует», — заявила «Известиям» Светлана Радионова.

Ранее «Норникель» заявил, что оспорит размер ущерба, рассчитанный Росприроднадзором по итогам аварии 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске. Компания, однако, подтвердила обязательство ликвидировать последствия ЧП за свой счет.

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