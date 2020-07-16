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07:10 (мск), источник: ТАСС

Глава МВФ заявила, что вторая волна коронавируса может привести к новым осложнениям

Кристалина Георгиева призвала страны Группы двадцати к активизации усилий, указав на необходимость укрепления международного сотрудничества, в частности, в сферах здравоохранения и торговли.

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Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вторая волна распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания может привести к дополнительным осложнениям экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление мировой экономики. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Международного валютного фонда (МВФ) заявлении его директора — распорядителя Кристалины Георгиевой.

«Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться. <…> Но мы пока еще не выбрались из трудностей. Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям», — отметила она.

«Мы вступили в новую фазу кризиса, которая потребует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и всеобщего восстановления», — отметила Георгиева. Она призвала страны Группы двадцати (G20) к активизации усилий в этой связи, указав на необходимость укрепления международного сотрудничества, в частности, в сферах здравоохранения, торговли и облегчения бремени задолженности.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.

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