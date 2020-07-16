12:14 (мск), источник: РБК
Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии
В период пандемии резко вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов, но он, скорее всего, вскоре пройдет, сообщили в Минэкономразвития. Самой востребованной в
Минэкономразвития проанализировало вакансии за
Второй наиболее популярной профессией оказался грузчик, третье место заняли программисты, а следом за ними идут разработчики программного обеспечения и водители. В топ-10 самых востребованных профессий по версии Минэкономразвития также вошли директора по продуктам, сварщики,
Инженеры и слесари оказались во второй десятке и заняли 11-е и 12-е места соответственно. За ними следуют
В целом наибольшим спросом у работодателей пользуются представители профессий средней квалификации, на которые приходится 73% вакансий, отметили в Минэкономразвития. В то же время в период пандемии подскочила востребованность низкоквалифицированных специалистов, но это, скорее всего, вскоре пройдет, указали в ведомстве.
Эксперты Минэкономразвития также сравнили, насколько список наиболее востребованных профессий похож в России и США. Выяснилось, что рейтинги стран совпадают на 60%. В Соединенных Штатах наибольшим спросом также пользуются врачи и медсестры. А вот в Канаде эти профессии в топ не вошли: самыми востребованными там оказались аналитики и
Рейтинг Минэкономразвития составило на основе открытых данных, размещенных на таких агрегаторах вакансий, как HeadHunter, Superjob, Youdo, Workzilla и TalentCode. Также эксперты ведомства использовали аналитические доклады Высшей школы экономики, McKinsey&Company, Всемирного экономического форума и прочих организаций.
После окончания пандемии вырастет спрос на услуги сиделок, помощников по уходу, социальных работников,
Распространение COVID-19 приведет к повышенной заботе людей о своем здоровье и своих близких, пояснили они. Также после карантина станет востребованной помощь психологов по семейным вопросам и антикризисных консультантов и консультантов по личным финансам.