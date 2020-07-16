11:23 (мск), источник: Газета.Ру
Кирпич на кирпич: обманутых дольщиков станет еще больше
Счетная палата сообщила об угрозе роста числа обманутых дольщиков.
В России снова начал расти недострой. По крайней мере, существует риск дальнейшего увеличения количества обманутых дольщиков, предупредила Счетная палата РФ. Больше всего обманутых участников долевого строительства в тех регионах, где активнее всего идет строительство жилья — в Московском регионе, в Краснодарском крае.
Количество пострадавших до сих пор точно не известно. Зато понятно, что денег на ликвидацию всего недостроя не хватит.
Счетная палата РФ выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Об этом говорится в отчете, обнародованном на официальном сайте СП в четверг 16 июля.
Количество недостроенных домов растет. «На март текущего года в Единый реестр проблемных объектов включено более трех тысяч домов и свыше тысячи застройщиков в 76 регионах», — отметила аудитор Светлана Орлова.
По ее мнению, риски возникли
На июль прошлого года в реестре числилось порядка 48 тыс. человек.
«В то же время по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тыс. человек. Поэтому Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков», — отметила аудитор Орлова.
В СП считают, что сейчас важнее всего оценить финансовые возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам.
В свою очередь «ДОМ. РФ» подсчитал, что только из федерального бюджета в 2020—2024 годах на эти цели потребуется порядка 722 млрд рублей. При этом законом о бюджете Фонду в 2020 году предусмотрено только 3 млрд рублей, а в 2021 — 2022 годах бюджетные ассигнования вообще не были запланированы.
Аналогичная ситуация складывается и по региональным бюджетам. Так, в 2020—2022 годах средства на достройку проблемных объектов предусмотрены только в 31 регионе в размере немногим более 40 млрд рублей.
В апреле кабмин обсуждал проблемы недостроя и было решено выделить на решение этой проблемы 30 млрд рублей.
«Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков», — пообещал премьер Михаил Мишустин.
Премьер добавил, что с этими средствами Фонд защиты прав дольщиков достроит объекты и решит проблемы как минимум 10 тысяч граждан.
Большинство регионов, судя по «дорожным картам», планировали полностью восстановить права обманутых членов долевого строительства в 2020—2022 годах. Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения короновируса, создает существенные риски незавершения мероприятий в установленные сроки, что вызовет рост социальной напряженности, признают в СП.
Ранее 4 июля стало известно, что в Московской области были восстановлены права всего 150 дольщиков. В Чехове восстановлены права 120 обманутых, еще 33 человека получат ключи от квартир в Ленинском округе. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 16 на 130 квартир на улице Чехова в городе Чехов. Первоначальный срок ввода жилого дома был запланирован на четвертый квартал 2014 года, но не был соблюден застройщиком ООО «Сбыт и Сервис»
Также разрешение на ввод в эксплуатацию выдали жилому комплексу «АиБ» в поселке Мещерино Ленинского округа Московской области. Первоначальный срок ввода жилого комплекса (33 дольщика) был запланирован на четвертый квартал 2017 года, однако он был нарушен застройщиком ООО «Коробово — 1»
О возможном росте числа обманутых дольщиков в связи с временной приостановкой строек
«При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами», — отметили аудиторы СП РФ.
Федеральный фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от договора долевого участия по всем строящимся объектам. Средства фонда направляются на достройку проблемных объектов.
Рустем Фаляхов