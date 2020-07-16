Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 июляЗапрет на поцелуи из-за чумы, первая публикация стихотворения Пушкина и другие события этого дня
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16:20 (мск), источник: Forbes

Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней

Правительство поддержало поправки, которые позволяют добровольно стать налоговыми резидентами России тем, кто провел в стране от 90 дней до полугода. Этого в том числе добивались налоговые консультанты, клиенты которых из-за пандемии рисковали поменять налоговое резидентство против своей воли.

Источник: Reuters

Правительство поддержало поправки в Налоговый кодекс, позволяющие людям, которые в 2020 году провели в России от 90 до 182 дней, добровольно получить статус российского налогового резидента в этом году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас чтобы стать налоговым резидентом России, необходимо провести в стране 183 дня. После внесения изменений для получения статуса, по словам Силуанова, человеку достаточно будет прожить в России минимум три месяца и подать в налоговую службу заявление в произвольной форме вместе с декларацией по НДФЛ.

Пандемия коронавируса сделала эти изменения особенно актуальными, отметил Силуанов. «Некоторые граждане не имели возможности вернуться в Россию по объективным причинам — из командировки, отпуска, с учебы или после лечения», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Предложение дать людям возможность добровольно признавать себя налоговыми резидентами, даже если они не провели в России 183 дня, высказывали налоговые консультанты, чьи клиенты рисковали поменять налоговое резидентство против своей воли из-за пандемии и ограничений полетов.
Новость
Песков прокомментировал петицию миллионеров с призывом увеличить налоги на богатство

«Эта идея давно витает в воздухе. Она нужна и вне кризиса людям, для которых центр жизненных интересов находится в России, но они вынуждены много времени проводить за границей. Например, спортсмены, артисты и музыканты», — говорила Forbes партнер PwC Карина Худенко. Идею ввести заявительный порядок по налоговому резидентству за 2020 год консультанты предложили Федеральной налоговой службе, рассказывала директор группы оказания услуг в области налогообложения частных клиентов EY Анна Савон. Но Минфин на тот момент не планировал менять правила, говорил источник Forbes.

Вместе с тем Минфин еще в прошлом году выдвигал идею сократить срок, требуемый для получения резидентства. Тогда он объяснял инициативу стремлением вернуть в Россию налоги, которые компании и их владельцы платят за рубежом. «Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались», — объяснил Силуанов в июне прошлого года.

Идея не нашла поддержки у бизнеса. В частности, глава РСПП Александр Шохин высказывал опасения, что она может привести не к притоку, а к оттоку резидентов.

«Что делать с теми, кто работает и там, и там? Даже для средних компаний 90 дней это, вообще-то говоря, если люди платят налоги в другой юрисдикции, практически они автоматом переходят в российскую юрисдикцию, потому что они полгода привыкли проводить в России, полгода где-то еще. В том числе, имея в виду, что у них разветвленный бизнес, а иногда, что тут скрывать, семьи там живут, дети учатся, и они живут 50/50. Мы боимся, как бы оттока не возникло из-за этого. Как бы они еще больше не ушли туда», — отмечал он.

После этого Силуанов пообещал отложить идею «до лучших времен», если она так и не найдет поддержки у бизнеса.

 Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии Forbes — 2020
Как не заболеть COVID-19, чем от него лечат и когда пандемия пойдет на спад: главные вопросы о коронавирусе
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля
В Крыму закончились места для отдыхающих
Жителей пяти регионов предупредили об аномальной жаре
Когда и как банк заблокирует вашу карту: новые правила
Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова
МИД Польши отреагировал на розыгрыш Дуды пранкерами из России
Названы самые безопасные медицинские маски
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Hi-Tech
Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в кафе Это опасно
Авто
Nissan представил новый кроссовер Ariya Подробно рассказываем о машине, которая наверняка появится на российском рынке
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Дети
8 мужских имен с сильной энергетикой Имена, которые «подарят» их обладателям силу, удачу и хорошую судьбу
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь