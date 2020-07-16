Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней

Правительство поддержало поправки в Налоговый кодекс, позволяющие людям, которые в 2020 году провели в России от 90 до 182 дней, добровольно получить статус российского налогового резидента в этом году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас чтобы стать налоговым резидентом России, необходимо провести в стране 183 дня. После внесения изменений для получения статуса, по словам Силуанова, человеку достаточно будет прожить в России минимум три месяца и подать в налоговую службу заявление в произвольной форме вместе с декларацией по НДФЛ.
Пандемия коронавируса сделала эти изменения особенно актуальными, отметил Силуанов. «Некоторые граждане не имели возможности вернуться в Россию по объективным причинам — из командировки, отпуска, с учебы или после лечения», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).
Предложение дать людям возможность добровольно признавать себя налоговыми резидентами, даже если они не провели в России 183 дня, высказывали налоговые консультанты, чьи клиенты рисковали поменять налоговое резидентство против своей воли из-за пандемии и ограничений полетов.
«Эта идея давно витает в воздухе. Она нужна и вне кризиса людям, для которых центр жизненных интересов находится в России, но они вынуждены много времени проводить за границей. Например, спортсмены, артисты и музыканты», — говорила Forbes партнер PwC Карина Худенко. Идею ввести заявительный порядок по налоговому резидентству за 2020 год консультанты предложили Федеральной налоговой службе, рассказывала директор группы оказания услуг в области налогообложения частных клиентов EY Анна Савон. Но Минфин на тот момент не планировал менять правила, говорил источник Forbes.
Вместе с тем Минфин еще в прошлом году выдвигал идею сократить срок, требуемый для получения резидентства. Тогда он объяснял инициативу стремлением вернуть в Россию налоги, которые компании и их владельцы платят за рубежом. «Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались», — объяснил Силуанов в июне прошлого года.
Идея не нашла поддержки у бизнеса. В частности, глава РСПП Александр Шохин высказывал опасения, что она может привести не к притоку, а к оттоку резидентов.
«Что делать с теми, кто работает и там, и там? Даже для средних компаний 90 дней это, вообще-то говоря, если люди платят налоги в другой юрисдикции, практически они автоматом переходят в российскую юрисдикцию, потому что они полгода привыкли проводить в России, полгода где-то еще. В том числе, имея в виду, что у них разветвленный бизнес, а иногда, что тут скрывать, семьи там живут, дети учатся, и они живут 50/50. Мы боимся, как бы оттока не возникло из-за этого. Как бы они еще больше не ушли туда», — отмечал он.
После этого Силуанов пообещал отложить идею «до лучших времен», если она так и не найдет поддержки у бизнеса.