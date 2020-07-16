Росстат сообщил о росте цен на бензин

По данным статистического ведомства, к 13 июля средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 выросла на 23 копейки, до 46,61 рубля за литр, Аи-92 — на 19 копеек, до 42,97 рубля за литр, Аи-98 — на 16 копеек, до 52,53 рубля за литр.
Рост цен на бензин отмечен в 77 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Махачкале и Южно-Сахалинске на 2,8% и 2,3% соответственно.
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.
Производство бензина в РФ с 6 по 12 июля выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 808 тысяч рублей за тонну, дизельного топлива снизилось — на 2,2%, до 1,456 миллиона тонн.
В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% — до 3,219 миллиона тонн.
Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года — до 6 миллионов тонн.