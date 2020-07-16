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20:43 (мск), источник: РИА Новости

Росстат сообщил о росте цен на бензин

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России с 6 по 12 июля увеличилась на 20 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,47 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 8 копеек, до 48,02 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Источник: РИА Новости

По данным статистического ведомства, к 13 июля средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 выросла на 23 копейки, до 46,61 рубля за литр, Аи-92 — на 19 копеек, до 42,97 рубля за литр, Аи-98 — на 16 копеек, до 52,53 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 77 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Махачкале и Южно-Сахалинске на 2,8% и 2,3% соответственно.

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В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.

Производство бензина в РФ с 6 по 12 июля выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 808 тысяч рублей за тонну, дизельного топлива снизилось — на 2,2%, до 1,456 миллиона тонн.

В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% — до 3,219 миллиона тонн.

Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года — до 6 миллионов тонн.

Следите за развитием темы В России резко выросли цены на бензин
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