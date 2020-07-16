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21:37 (мск), источник: Интерфакс

В РФ с 1 августа подорожает газ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Цена на природный газ для населения повысится с 1 августа 2020 года на 3% — соответствующий приказ ФАС России N636/20 от 10 июля был зарегистрирован 16 июля в Минюсте и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: AP 2020

Пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности. Однако ранее в ФАС «Интерфаксу» сообщали, что в отношении обеих категорий — и промышленности, и населения — было принято решение и документы направлены на регистрацию в Минюст.

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ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ «Газпрома» как для населения, так и для промышленности — на 3% (вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения).

Однако подготовка приказа затянулась и повышения цен с 1 июля 2020 года не произошло.

В 2018 году цены были повышены также с опозданием — не с 1 июля, а с 21 августа.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 — лишь на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. С 2020 года рост цен на газ в Макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.

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