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01:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей

Во время пандемии коронавируса число регионов с дефицитным бюджетом выросло вдвое, подсчитал Forbes. Среди них оказались Москва и Республика Татарстан. Общая сумма дефицита составила 147 млрд руб.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:26 MSK, 17.07
Инфицировано752 797+6 428
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
3.0716.07
Скончалось11 937+167
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
3.0716.07
Выздоровело531 692+8 443
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
3.0716.07
Инфицировано13 733 324+238 553
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
3.0716.07
Скончалось588 142+5 595
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
3.0716.07
Выздоровело7 667 764+145 617
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
3.0716.07
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Источник: AP 2020

По данным Федерального казначейства, в апреле—мае доходы упали более чем у трети регионов — 37. По итогам пяти месяцев (с начала года) у четверти регионов образовался дефицит. По сравнению с 2019 и 2018 годом их число выросло вдвое — с 11 до 22. Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб.

Антилидеры:

  • Москва — дефицит 83 млрд руб. ;
  • Московская область — 25 млрд руб. ;.
  • Татарстан — 16 млрд руб. ;.
  • Свердловская область — 7 млрд руб. ;.
  • Архангельская область — 3 млрд руб.

Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.

Сильнее всего кризис затронул именно «богатые» регионы с развитой добычей нефти или сферой услуг.

Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова ранее пришли к выводу, что проблемные регионы пострадают от пандемии меньше благополучных. Дело в том, что для них основным источником дохода является налог с работников бюджетной сферы — врачей, учителей и т. д. Регионы, которые меньше всего зависят от ситуации в бизнесе и промышленности, находятся в менее уязвимом положении.

Дефицит федерального бюджета по итогам первого полугодия составил 956 млрд руб. Минфин ожидает, что при стопроцентном исполнении антикризисного пакета дефицит в 2020 году составит до 5% ВВП.

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