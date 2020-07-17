Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей

По данным Федерального казначейства, в апреле—мае доходы упали более чем у трети регионов — 37. По итогам пяти месяцев (с начала года) у четверти регионов образовался дефицит. По сравнению с 2019 и 2018 годом их число выросло вдвое — с 11 до 22. Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб.
Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Сильнее всего кризис затронул именно «богатые» регионы с развитой добычей нефти или сферой услуг.
Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова ранее пришли к выводу, что проблемные регионы пострадают от пандемии меньше благополучных. Дело в том, что для них основным источником дохода является налог с работников бюджетной сферы — врачей, учителей и т. д. Регионы, которые меньше всего зависят от ситуации в бизнесе и промышленности, находятся в менее уязвимом положении.
Дефицит федерального бюджета по итогам первого полугодия составил 956 млрд руб. Минфин ожидает, что при стопроцентном исполнении антикризисного пакета дефицит в 2020 году составит до 5% ВВП.