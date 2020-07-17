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07:30 (мск), источник: Известия

Доля некачественных товаров для детей подскочила вдвое

Доля продукции для детей и подростков, не соответствующей требованиям техрегламента, за последние семь лет увеличилась в два раза. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре.

Так, в 2013 году из проверенных товаров этой категории 5,2% были признаны некачественными, а в 2019-м — уже 10,3%. Доля игрушек, которые не соответствуют нормативным требованиям, в прошлом году составила 7,3%, а в 2013-м — 6,8%. В службе не пояснили, чем обусловлен рост.

Наибольшее количество нарушений Роспотребнадзор зафиксировал в таких категориях, как обувь для детей и подростков, трикотажные изделия, одежда и продукция из текстиля, кожи.
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Максимум замечаний — к маркировке товаров: на продукции не было бирки, а также других признаков идентификации, например указания страны происхождения.

«С 1 июля в России стала обязательной маркировка обуви, кроме того, уже проводится добровольный эксперимент по идентификации некоторых товаров легкой промышленности. Мы рассчитываем, что ее введение резко сократит оборот небезопасной продукции для детей», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина сказала «Известиям», что производители подтверждают зафиксированную Роспотребнадзором тенденцию. По ее мнению, падение доходов населения подталкивает родителей к тому, чтобы экономить на покупках, в том числе и на детской продукции, например игрушках. Недобросовестные производители могут в такой ситуации использовать менее качественную упаковку или детали.

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