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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Twitter: взлому подверглось около 130 аккаунтов

В ходе атаки хакеров было взломано около 130 аккаунтов Twitter, говорится в сообщении техподдержки соцсети. В аккаунтах знаменитостей США в Twitter появились мошеннические объявления с предложениями заработать на криптовалюте биткойн.

Источник: Reuters

«Насколько нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени взломали приблизительно 130 аккаунтов в ходе атаки. Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством аккаунтов и отправили с них твиты», — говорится в сообщении.

Напомним, объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами. Также пострадал аккаунт бывшего президента Барака Обамы.

Компания Twitter сообщила, что заблокировала все аккаунты, которые пытались поменять пароль за последние 30 дней. Восстановить доступ к ним компания обещала только когда убедится, что «сможет сделать это безопасно».

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