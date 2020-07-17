Twitter: взлому подверглось около 130 аккаунтов

«Насколько нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени взломали приблизительно 130 аккаунтов в ходе атаки. Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством аккаунтов и отправили с них твиты», — говорится в сообщении.
Напомним, объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами. Также пострадал аккаунт бывшего президента Барака Обамы.
Компания Twitter сообщила, что заблокировала все аккаунты, которые пытались поменять пароль за последние 30 дней. Восстановить доступ к ним компания обещала только когда убедится, что «сможет сделать это безопасно».