12:52 (мск), источник: Известия
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС. При этом курс доллара также вырос (на 0,5% ― до 71,89 рубля).
Как отмечает агентство, рубль начал слабеть по отношению к доллару и евро
Ранее, 15 июля, сообщалось, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%, при этом в мае оно было выполнено на 87%.
В начале марта 2020 года цены на нефть обрушились
12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в