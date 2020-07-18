S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB. Глава Минфина России Антон Силуанов считает, что решение S&P свидетельствует о том, что правительство обеспечивает макроэкономическую стабильность «на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры».
«Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году. Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего баланса, должны позволить экономике справиться с этими потрясениями», — говорится в сообщении S&P.
Агентство считает, что ВВП России пострадает «меньше, чем у стран с более развитой экономикой».
Рейтинг России остается на инвестиционном уровне BBB- с 2018 года. До этого, с 2015 года, он был на уровне BB+.
В России считают решение агентства показателем правильных действий правительства. «Подтверждение кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент РФ Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки», — считает господин Силуанов (цитата по ТАСС).
Напомним, в июне падение ВВП России замедлилось и составило 6,4% в годовом выражении, следует из данных Минэкономики. В мае спад экономики России ведомство оценило в 10,9%, в апреле — в 12%.