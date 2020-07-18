11:24 (мск), источник: ТАСС
Проект строительства метро в Мытищах рассмотрят после 2023 года
По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, сложность проекта продления
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проект продления
«Проект продления
Ранее главный инженер института Генплана Москвы Михаил Крестмейн сообщил журналистам, что генеральный план развития столицы предполагает строительство линии метро в Балашиху и Мытищи, однако это отдаленная перспектива.
Власти Москвы и Подмосковья не раз сообщали о планах продления метро в Мытищи. В мае 2017 года глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что уже началась разработка проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах. При этом годом ранее Марат Хуснуллин, бывший тогда заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, отмечал, что проектированием и строительством станции «Челобитьево» займутся после 2019 года. Также строительство станции было временно отложено в сентябре 2013 года.
Начальник управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщал, что мэрия Москвы передумала продлевать