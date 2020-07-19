Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
03:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян. Об этом ТАСС рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Источник: Агентство «Москва»

По мнению специалиста, в нынешних условиях уменьшение числа рабочих дней приведет не только к падению зарплат, но и к снижению производительности труда.

Он также отметил, что четырехдневная рабочая неделя негативно повлияет на конкурентоспособность российской экономики.
Читайте также
Плата за убытки «Газпрома». Россиян предупредили о повышении цен на газ

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков, в свою очередь, считает, что в случае сокращения числа рабочих дней основной проблемой станет повышение интенсивности труда. Так, россиянам, возможно, придется работать по десять часов в день. По его словам, это увеличит профессиональную и общую заболеваемость, что сформирует предпосылки к новым эпидемическим заболеваниям.

Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Миллионеры написали петицию об увеличении налогов. Реакция Кремля
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Генсек ООН призвал реформировать международные организации
Зафиксирован новый рекордный прирост случаев заражения COVID-19
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с COVID-19
Украина названа самой криминальной страной в Европе
Африка начала раскалываться на две части
«Это трагедия»: огонь уничтожил шедевры собора во Франции
Метеоролог предсказал холодную зиму после жаркого лета
Gnezdo.ru
Что случилось с Батуриной после смерти Лужкова
Помнишь её? Какой стала через 20 лет (фото)
Водителей в РФ с 1 июля ждут неприятные сюрпризы
Слова Зеленского смутили Эрдогана
Hi-Tech
Чем опасны бесплатные SIM-карты на улице Стоит ли их брать?
Авто
Недорого и быстро – десятка доступных шустрых автомобилей Не обязательно отдавать огромную кучу денег, чтобы разгоняться до 100 км/ч хотя бы за десять секунд
Кино
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб Актриса показала себя на фото с ярким макияжем
Новости партнеров
Кадры решают все. Петербургский Политех вырастит охотников за хакерами
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Популярные темы на «Детях»
Старая мать-проблемы дочери? 849
Кормящие как старые бабки 467
Муж перестал помогать 433
Такая ситуация. Дайте совет 423
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Даже сторонники блогера ужаснулись его словам о ветеранах: перебор
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь