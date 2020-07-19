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12:18 (мск), источник: РИА Новости

G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министры финансов и управляющие центральными банками «Группы 20» на прошедшей в субботу встрече договорились к октябрю подготовить план по повышению эффективности, скорости и доступности трансграничных платежей, сообщили журналистам в Банке России.

Источник: РИА Новости

«Еще одна тема повестки дня, ставшая особенно актуальной в текущих условиях, это трансграничные платежи. Ожидается, что к следующей встрече в октябре 2020 года будет подготовлен план действий по повышению их эффективности, скорости и доступности», — сказано в комментарии.

Также участники встречи обсудили состояние мировой экономики и финансовой системы на фоне коронавируса. «Эпидемиологическая и экономическая ситуация существенно различаются в странах-членах форума. В частности, пандемия спровоцировала масштабный отток капитала из стран с формирующимися рынками, что стало одной из тем обсуждения двадцатки», — указали в ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для повышения устойчивости к резким оттокам капитала развивающимся странам, помимо хороших макроэкономических показателей, необходим сформированный инструментарий по сглаживанию негативных эффектов, в частности, меры макропруденциальной политики.

Основным вопросом в настоящее время, по мнению участников встречи Совета по финансовой стабильности, является своевременный и предсказуемый выход из чрезвычайных мер поддержки так, чтобы обеспечить восстановление экономики и сохранить устойчивость финансового сектора.

Также на встрече обсуждались вопросы цифровизации экономик, в том числе риски применения стейблкоинов (криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных (традиционных) валют или физических товаров). Кроме того, члены форума подтвердили ранее взятое обязательство о переходе до конца 2021 года от использования ставки LIBOR на альтернативные индикаторы.

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