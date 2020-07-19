Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Эти правила, как следует из документа, регулируют отношения между потребителем и предприятием, оказывающим услуги общественного питания, — ресторанами, кафе, кофейнями, барами, буфетами, столовыми и т. п. Они, как следует из пояснительной записки к документу, разработаны в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года.
В разработанном Роспотребнадзором документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм исходя из изменившегося законодательства», пояснил РБК представитель ведомства. Документ дополнен актуальными требованиями, разработанными, в частности, с учетом современного уровня технологического развития сферы общепита, указано в пояснительной записке. Например, в проекте новых правил учтен «широко используемый» в сфере услуг общественного питания прием заказов дистанционным способом: в документе прописано, что клиент может оформить предварительный заказ «через интернет, по телефону и иные средства связи».
Кроме того, в правила включен пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, и включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню, — например, чаевые, комиссии, доплаты и т. д. Но даже если такие расходы были оплачены, клиент может потребовать вернуть уплаченную сумму.
Новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом, уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
По его мнению, разработанный документ дублирует положения действующего законодательства, в частности закон о правах потребителей.
Посетители кафе и ресторанов и сейчас не обязаны оставлять чаевые, напоминает эксперт. При этом дополнительные правила, по его мнению, лишь создают основания для внеплановых проверок проверяющими органами и наказания предприятий общепита.
В пресс-службе сети кофеен «Шоколадница» уточнили, что практики включения чаевых в счет у них в заведениях нет, но гости могут добровольно по своему оставить чаевые — сейчас это предлагают делать электронным способом, чтобы минимизировать контакт с наличными деньгами. Представитель «Шоколадницы» также добавил, что недавно в мобильном приложении кофеен появилась возможность предзаказа, но насколько она востребована у посетителей, не уточнил.