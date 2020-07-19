Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
14:23 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Эти правила, как следует из документа, регулируют отношения между потребителем и предприятием, оказывающим услуги общественного питания, — ресторанами, кафе, кофейнями, барами, буфетами, столовыми и т. п. Они, как следует из пояснительной записки к документу, разработаны в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года.

Читайте также
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

В разработанном Роспотребнадзором документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм исходя из изменившегося законодательства», пояснил РБК представитель ведомства. Документ дополнен актуальными требованиями, разработанными, в частности, с учетом современного уровня технологического развития сферы общепита, указано в пояснительной записке. Например, в проекте новых правил учтен «широко используемый» в сфере услуг общественного питания прием заказов дистанционным способом: в документе прописано, что клиент может оформить предварительный заказ «через интернет, по телефону и иные средства связи».

Кроме того, в правила включен пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, и включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню, — например, чаевые, комиссии, доплаты и т. д. Но даже если такие расходы были оплачены, клиент может потребовать вернуть уплаченную сумму.

Новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом, уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его мнению, разработанный документ дублирует положения действующего законодательства, в частности закон о правах потребителей.

Посетители кафе и ресторанов и сейчас не обязаны оставлять чаевые, напоминает эксперт. При этом дополнительные правила, по его мнению, лишь создают основания для внеплановых проверок проверяющими органами и наказания предприятий общепита.

В пресс-службе сети кофеен «Шоколадница» уточнили, что практики включения чаевых в счет у них в заведениях нет, но гости могут добровольно по своему оставить чаевые — сейчас это предлагают делать электронным способом, чтобы минимизировать контакт с наличными деньгами. Представитель «Шоколадницы» также добавил, что недавно в мобильном приложении кофеен появилась возможность предзаказа, но насколько она востребована у посетителей, не уточнил.

Путин раскрыл, как России удалось ответить на вызов эпидемии
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июля© Ньюстюб
 Россияне стали меньше молиться и заниматься спортом
Японские ученые обнаружили вирус, вызывающий депрессию
В чешском аналитическом центре отвергли связь с Сафроновым
Назначение судьи на матч «Зенит» — «Спартак» назвали «подставой»
Менеджер Хабиба назвал новое условие реванша с Макгрегором
Дети случайно разбили стеклянный замок за 65 тысяч долларов
Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу
Республиканцам предсказали «катастрофу» на выборах в ноябре
Здоровье
14 продуктов, которые помогут избавиться от отеков Мешки под глазами и отекшие ноги еще никого не радовали.
Hi-Tech
Чем опасны бесплатные SIM-карты на улице Стоит ли их брать?
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 179
Быть на одной волне с человеком 141
Сегодня ночью (102 года назад) расстреляли царскую семью 129
С заботой о здоровье нации 117
Кино
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной В центре сюжета окажется домохозяйка, которая начинает новую жизнь благодаря ошибке в паспорте
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Старая мать-проблемы дочери? 866
Кормящие как старые бабки 464
Муж перестал помогать 438
Такая ситуация. Дайте совет 424
Леди
Юлия Высоцкая сделала новую прическу и стала неузнаваемой Новый лук артистки.
Новости партнеров
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Такой явки не было уже давно: почти 70% пришли сказать свое мнение
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь