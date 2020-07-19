В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам

Редакция первого чтения разрешала зачислять на счета представительств и филиалов российских компаний за рубежом полученные от нерезидентов страховые выплаты, выплаты по договору купли-продажи транспортного средства и имущества, возвращенные средства за некачественные товары или услуги, а также возвращенный залог по договору аренды. Кроме того, российским транспортным компаниям разрешалось не возвращать валютную выручку в РФ при зачете встречных требований с нерезидентами, если расчеты между ними осуществляются по правилам международных перевозок.
Комитет поддержал ряд поправок к законопроекту. Они в том числе обязывают резидентов РФ, которые сейчас должны представлять в ФНС отчеты по зарубежным счетам (вкладам), указывать в них сведения о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов.
Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации, а положения о представлении сведений по операциям с финансовыми активами по зарубежным счетам, за некоторым исключением, будут применяться с 1 января 2021 года.
Сейчас российские юридические и физические лица, за рядом исключений, обязаны представлять в налоговую отчеты о движении средств по счетам и вкладам в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка.
Это требование не касается консульских учреждений, дипломатических и других официальных представительств РФ за рубежом. Нет такой обязанности и у физлиц, имеющих счет в банке в ЕАЭС или иностранном государстве, которое в автоматическом режиме обменивается с Россией финансовой информацией, а сумма зачисленных или списанных средств либо их остаток не превышает 600 тысяч рублей в год, либо операции по счету не проводились в течение года. Граждане, которые находятся за границей более 183 дней в течение года, также не отчитываются по зарубежным счетам.