19:04 (мск), источник: ТАСС
Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС
Виктор Орбан выразил уверенность, что саммит достигнет соглашения, даже если переговоры затянутся на неделю.
БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Основные разногласия на саммите ЕС, который уже третий день обсуждает в Брюсселе планы финансирования перезапуска экономики ЕС после пандемии, сохраняются между государствами бедного юга Европы, интересы которых выражают Италия и Венгрия, и богатого севера, наиболее жесткие позиции среди которых занимают Дания и Нидерданды. Об этом сообщил в воскресенье
Война Севера и Юга
«У нас сейчас остались четыре проблемных вопроса. Проделана большая работа, поскольку в начале саммита их было несколько десятков», — сообщил он. По словам Орбана,
«В общем, в первую очередь, речь идет от противоречиях между странами юга и севера Европы, то есть этот вопрос главным образом между Италией и Данией. Что касается Венгрии, мы твердо стоим на стороне Италии. Нужно дать деньги тем, кто в них нуждается, и дать им возможность расходовать их так быстро и так много, как им это необходимо, чтобы стабилизировать их экономику вместо того, чтобы начинать длинный бюрократический спор о том, что им делать необходимо, а что нет», — заключил Орбан.
Скидки и евронормы
По словам премьера,
«По этой теме (верховенство права), бой идет между Голландией — в красном углу и Венгрией — в синем. Я не знаю, почему, но премьер Голландии очень хочет наказать Венгрию деньгами. Я же предлагаю принять фонд восстановления в том виде, как мы его можем принять сейчас, а потом разработать отдельную позицию по верховенству права в Венгрии, если на это у саммита будет время», — заявил Орбан.
Пределы фонда
Лидеры ЕС сейчас обсуждают предложение Еврокомиссии о создании фонда восстановления после пандемии объемом €750 млрд. Вся эта сумма должна быть привлечена в виде кредитных средств у международных и европейских банков и финансовых организаций с обязательством для стран ЕС выплатить их до конца 2056 года. Что касается распределения этих денег, Еврокомиссия предложила выдавать странам на поддержку их экономики €500 млрд в виде грантов и €250 млрд в виде льготных кредитов. С этим не согласны многие страны — доноры, которые считают, что кредитная составляющая должна быть значительно больше, чтобы повысить ответственность государств, которые будут получать деньги из этого фонда.