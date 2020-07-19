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19:04 (мск), источник: ТАСС

Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС

Виктор Орбан выразил уверенность, что саммит достигнет соглашения, даже если переговоры затянутся на неделю.

Источник: AFP 2020

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Основные разногласия на саммите ЕС, который уже третий день обсуждает в Брюсселе планы финансирования перезапуска экономики ЕС после пандемии, сохраняются между государствами бедного юга Европы, интересы которых выражают Италия и Венгрия, и богатого севера, наиболее жесткие позиции среди которых занимают Дания и Нидерданды. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выйдя к журналистам в ходе саммита. Он выразил уверенность, что саммит достигнет соглашения, даже если переговоры затянутся на неделю.

Война Севера и Юга

«У нас сейчас остались четыре проблемных вопроса. Проделана большая работа, поскольку в начале саммита их было несколько десятков», — сообщил он. По словам Орбана, во-первых, не решен вопрос о размере и структуре фонда, о том, сколько денег из него будет выдаваться странам ЕС безвозмездно, а сколько в виде льготных кредитов. Во-вторых, не решен вопрос о создании контрольного механизма, который позволит богатым странам-донорам контролировать использование средств из фонда восстановления странами-получателями.

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«В общем, в первую очередь, речь идет от противоречиях между странами юга и севера Европы, то есть этот вопрос главным образом между Италией и Данией. Что касается Венгрии, мы твердо стоим на стороне Италии. Нужно дать деньги тем, кто в них нуждается, и дать им возможность расходовать их так быстро и так много, как им это необходимо, чтобы стабилизировать их экономику вместо того, чтобы начинать длинный бюрократический спор о том, что им делать необходимо, а что нет», — заключил Орбан.

Скидки и евронормы

По словам премьера, в-третьих, нет решения вопроса о требовании рядом ведущих стран-доноров скидок при вычислении их взносов в европейский бюджет, на основании простого тезиса, что в противном случае эти взносы становятся слишком обременительными для их экономик, которые также пострадали от пандемии. «Скидки — это привилегия, они для богатых, для аристократов. Их придумали британцы (ранее скидкой при вычислении взноса в евробюджет пользовалась только Великобритания — прим. ТАСС), теперь британцы ушли и скидки должны уйти с ними», — сказал Орбан. В-четвертых, между странами нет согласия о введении обязательного условия соблюдения принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) для того, чтобы продолжать получать деньги из казны ЕС.

«По этой теме (верховенство права), бой идет между Голландией — в красном углу и Венгрией — в синем. Я не знаю, почему, но премьер Голландии очень хочет наказать Венгрию деньгами. Я же предлагаю принять фонд восстановления в том виде, как мы его можем принять сейчас, а потом разработать отдельную позицию по верховенству права в Венгрии, если на это у саммита будет время», — заявил Орбан.

Помимо Венгрии, против принципа финансовой ответственности за соблюдение верховенства права активно выступает Польша.

Пределы фонда

Лидеры ЕС сейчас обсуждают предложение Еврокомиссии о создании фонда восстановления после пандемии объемом €750 млрд. Вся эта сумма должна быть привлечена в виде кредитных средств у международных и европейских банков и финансовых организаций с обязательством для стран ЕС выплатить их до конца 2056 года. Что касается распределения этих денег, Еврокомиссия предложила выдавать странам на поддержку их экономики €500 млрд в виде грантов и €250 млрд в виде льготных кредитов. С этим не согласны многие страны — доноры, которые считают, что кредитная составляющая должна быть значительно больше, чтобы повысить ответственность государств, которые будут получать деньги из этого фонда.

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