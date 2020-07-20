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11:09 (мск), источник: Life.ru

Зарплатная карта. Когда стоит сменить банк и какие проблемы подстерегают клиента

Лайф разбирался, какие подводные камни ждут сотрудников, которые хотят стать зарплатными клиентами другого банка, и как их избежать. В чём плюсы и минусы такого решения?

Источник: AP 2020

«Зарплатное рабство» в России отменили ещё летом прошлого года. С тех пор работодателю грозит штраф, если он будет препятствовать сотруднику сменить банк. Достаточно написать заявление, и зарплату начнут перечислять на указанную вами карту. Отказать работодатель не имеет права.

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— Другое дело, что не все работодатели сообщают своим сотрудникам о такой возможности. Им это просто не выгодно. Чем больше человек участвует в зарплатном проекте, тем лучше работодателю (услуги банка обычно дешевле для крупных компаний с большим числом работников), — пояснил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев.

Становиться «индивидуальным» зарплатным клиентом другого банка (не того, через который работодатель перечисляет деньги своим сотрудникам по умолчанию) целесообразно тогда, когда вы получаете от этого какую-то выгоду, дополнительные удобства или сервис более высокого качества. На эти моменты обращает внимание инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Да и в целом — если человек привык годами пользоваться услугами конкретного банка, то и зарплату удобнее получать там.

Более того, если там же обслуживается вся семья, включая родителей, родственников, — это выгоднее. Хотя бы потому, что внутренние переводы в рамках одной кредитной организации, как правило, бесплатны.
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Сейчас финансовые сервисы выходят за рамки только лишь классических банковских услуг, которые более-менее у всех одинаковые. Например, на фоне низких ставок по депозитам люди активно переводят инвестиции на фондовый рынок.

— Если зарплата будет приходить в тот банк, который принадлежит вашей инвестиционной компании или брокеру, то перевод своих средств между банковскими и брокерскими счетами будет максимально удобен и выгоден, — пояснил Александр Бахтин.

Расположение и количество банкоматов, программы лояльности, включая кешбэк или начисление бонусов, также могут быть причинами для перехода. Ещё один вариант — долгосрочные кредиты. Гасить их удобнее, если зарплата приходит на карту банка-кредитора. Тогда вам не придётся платить комиссию за перевод в другой банк.

Также важный момент для заёмщиков: банки обычно предоставляют более выгодные условия кредитования именно своим зарплатным клиентам, поскольку уровень их доходов для банка в данном случае максимально прозрачен. Особенно это важно при оформлении ипотеки, поскольку на длинном сроке даже незначительное снижение ставки может принести ощутимую выгоду.
Александр Бахтин

Впрочем, несмотря на многочисленные плюсы, при смене банка есть и свои минусы. По словам Артёма Деева, если работник хочет, чтобы ему переводили зарплату на карту другого банка, нужно быть готовым к тому, что он понесёт расходы в связи с такими операциями. В случае с зарплатной картой от работодателя все расходы оплачивает компания.

Среди дополнительных расходов при смене карты могут оказаться годовая плата за обслуживание и списание комиссии за перечисление денег. К тому же можно потерять возможность использовать льготы зарплатного проекта. На практике они иногда даже более ощутимые, чем привилегии нового банка. Таким образом, прежде чем принимать решение о смене карты, нужно взвесить все за и против и тщательно изучить условия обслуживания в том банке, куда вы хотите перечислять зарплату.

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