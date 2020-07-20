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20:22 (мск), источник: Интерфакс

Россия и Узбекистан задумались о совместном создании авиалоукостера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Россия и Узбекистан могут создать совместный авиационный лоукостер, сообщает Минтранс РФ.

Источник: Reuters
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Такие планы, согласно сообщению ведомства, обсуждались 20 июля на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

Российскую сторону представлял первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую — министр транспорта республики Эльер Ганиев.

«Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества (…) Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», — говорится в сообщении.

В РФ в настоящее время работает один авиалоукостер — входящая в группу «Аэрофлот» «Победа».

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