20:22 (мск), источник: Интерфакс
Россия и Узбекистан задумались о совместном создании авиалоукостера
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Россия и Узбекистан могут создать совместный авиационный лоукостер, сообщает Минтранс РФ.
Такие планы, согласно сообщению ведомства, обсуждались 20 июля на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.
Российскую сторону представлял первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую — министр транспорта республики Эльер Ганиев.
«Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества (…) Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания
В РФ в настоящее время работает один авиалоукостер — входящая в группу «Аэрофлот» «Победа».