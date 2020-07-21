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02:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам

Но на послабления могут согласиться немногие.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Пенсионеры, имеющие кредитные обязательства, смогут обратиться в банки за рассрочкой кредита на сумму до 1 млн руб. на срок до двух лет. В настоящее время кредиты имеют 3,5 млн заемщиков пенсионного возраста, и банкиры ценят их за стабильные финансовые поступления и высокую дисциплину. Эксперты считают, что воспользоваться льготой захотят немногие из-за необходимости общения с различными инстанциями и различных ограничений, а также дополнительных выплат по самому долгу.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал законопроект, позволяющий пенсионерам воспользоваться отсрочкой по кредитам в пределах 1 млн руб. Cрок доступной рассрочки, согласно документу, выберет должник, но максимально возможный период — до двух лет, до 1 июля 2022 года. Один раз льготой воспользоваться смогут пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца в размере до двух МРОТ (суммарно 24,2 тыс. руб.) при отсутствии иных источников дохода, а также недвижимого имущества (за исключением того жилья, в котором он проживает). Помимо прочего, до 31 декабря 2020 года судебные приставы не смогут осмотреть, изъять и продать арестованное имущество данной категории должников.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в настоящее время около 3,5 млн пенсионеров по возрасту имеют около 6 млн кредитов на сумму 587 млрд руб.
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Таким образом, средняя задолженность одного пенсионера составляет менее 170 тыс. руб. Согласно подсчетам ОКБ, более половины действующих кредитов — кредиты наличными, 28% приходится на кредитные карты, 8% на покупку конкретных товаров в торговых точках, 2% — на ипотеку, 1% на автокредиты. Суммарная просроченная задолженность по всем кредитам составляет около 15%, или 85,5 млрд руб. При этом официальный портал Госдумы сообщает о «свыше полутора миллионов пенсионеров, имеющих просроченную задолженность».

Сегодня кредиты пенсионерам выдают многие банки, некоторые даже на этом специализируются, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Но если по количеству таких заемщиков немало, то суммы таких кредитов вряд ли большие, отмечает он, и к «потолку» 1 млн руб., о котором говорится в законе, едва ли приблизится значительная часть таких заемщиков. «После ухудшения ситуации в экономике пенсионеры наряду со многими сотрудниками бюджетной сферы стали достаточно привлекательной категорией клиентов», — отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Они имеют пусть небольшие, но стабильные финансовые поступления и, как правило, обладают высокой финансовой дисциплиной, говорит он. Пенсионеры проявляют себя самыми надежными и обязательными плательщиками, подтверждает и первый заместитель президента-председателя правления Почта-банка Георгий Горшков.

Льгота будет актуальна и для тех пенсионеров, кому гасить задолженность помогали младшие родственники, чье финансовое положение ухудшилось из-за последствий пандемии, отмечает господин Доронкин.

Однако общий спрос на предлагаемые государством меры может быть незначительным, и не только из-за средней величины кредита. Как отмечает Георгий Горшков, «пенсионеры негативно относятся к необходимости неоднократного общения с инстанциями, и им не хотелось бы испытывать на себе ограничения, предусмотренные упомянутым законом». По мнению господина Полухина, «нужно учитывать, что не каждый такой заемщик захочет рассрочку, поскольку многие понимают, что это удлинит срок кредита, а проценты продолжат начисляться».

Ольга Шерункова.

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