02:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам
Но на послабления могут согласиться немногие.
Президент России Владимир Путин 20 июля подписал законопроект, позволяющий пенсионерам воспользоваться отсрочкой по кредитам в пределах 1 млн руб. Cрок доступной рассрочки, согласно документу, выберет должник, но максимально возможный период — до двух лет, до 1 июля 2022 года. Один раз льготой воспользоваться смогут пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца в размере до двух МРОТ (суммарно 24,2 тыс. руб.) при отсутствии иных источников дохода, а также недвижимого имущества (за исключением того жилья, в котором он проживает). Помимо прочего, до 31 декабря 2020 года судебные приставы не смогут осмотреть, изъять и продать арестованное имущество данной категории должников.
Таким образом, средняя задолженность одного пенсионера составляет менее 170 тыс. руб. Согласно подсчетам ОКБ, более половины действующих кредитов — кредиты наличными, 28% приходится на кредитные карты, 8% на покупку конкретных товаров в торговых точках, 2% — на ипотеку, 1% на автокредиты. Суммарная просроченная задолженность по всем кредитам составляет около 15%, или 85,5 млрд руб. При этом официальный портал Госдумы сообщает о «свыше полутора миллионов пенсионеров, имеющих просроченную задолженность».
Сегодня кредиты пенсионерам выдают многие банки, некоторые даже на этом специализируются, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Но если по количеству таких заемщиков немало, то суммы таких кредитов вряд ли большие, отмечает он, и к «потолку» 1 млн руб., о котором говорится в законе, едва ли приблизится значительная часть таких заемщиков. «После ухудшения ситуации в экономике пенсионеры наряду со многими сотрудниками бюджетной сферы стали достаточно привлекательной категорией клиентов», — отмечает
Однако общий спрос на предлагаемые государством меры может быть незначительным, и не только
Ольга Шерункова.