04:14 (мск), источник: Ведомости
В России может появиться новый вид вклада
Законопроект о запуске в России с 1 января 2021 г. механизма
Как говорится в пояснительной записке к документу, ИНС «позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилье со стороны граждан».
Закон о банках и банковской деятельности предлагается дополнить статьей о договоре жилищных сбережений. По нему банк обязуется принимать от клиента в течение всего срока действия договора средства на вклад и накапливать на вкладе проценты, начисляемые по заранее оговоренной ставке.
По сути, договор жилищных сбережений является тем же депозитом, однако с особыми условиями. В частности, в указанном договоре стороны заключают предварительный кредитный договор с заранее оговоренными твердыми условиями предоставления кредита. По мнению авторов законопроекта, за 3−7 лет сбережений (минимум 1 год) будущий заемщик сможет накопить первоначальный взнос в размере 50% и более от стоимости жилья.
При этом застрахован такой депозит будет на сумму до 3 млн руб. (в 2 раза больше, чем обычные вклады, застрахованные на 1,4 млн руб.). Авторы законопроекта подчеркивают: страхование обычных и
Размер выплат и категории граждан, чьи вклады будут софинансироваться, определят региональные власти. Сумма софинансирования в законопроекте не указана. К примеру, в Краснодарском крае, где с 2011 г. запущен эксперимент по
По мнению заместителя руководителя
Для банков законодательная инициатива депутатов, с одной стороны, выгодна, а с другой — рискованна. Вклады ипотечников — это длинные заемные деньги, так что у банков появится возможность за их счет кредитовать проекты с длительным сроком окупаемости. Но при этом существуют и риски: банк обязуется заранее предоставить своему клиенту выгодный ипотечный кредит, даже если его кредитная история к моменту получения ипотеки испортится. «Нельзя вменять банку в обязанность выдачу кредита», — говорят банкиры.