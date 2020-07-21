Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
04:14 (мск), источник: Ведомости

В России может появиться новый вид вклада

Законопроект о запуске в России с 1 января 2021 г. механизма ипотечно-накопительной системы (ИНС) внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Источник: Агентство «Москва»

Как говорится в пояснительной записке к документу, ИНС «позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилье со стороны граждан».

Закон о банках и банковской деятельности предлагается дополнить статьей о договоре жилищных сбережений. По нему банк обязуется принимать от клиента в течение всего срока действия договора средства на вклад и накапливать на вкладе проценты, начисляемые по заранее оговоренной ставке.

По окончании срока действия договора банк будет обязан вернуть клиенту все сбережения, выплатить все начисленные проценты, а также заключить с ним кредитный договор на приобретение жилья на заранее оговоренных условиях.
Читайте также
От 30 и меньше. Какие пособия и льготы сейчас могут получить молодые семьи

По сути, договор жилищных сбережений является тем же депозитом, однако с особыми условиями. В частности, в указанном договоре стороны заключают предварительный кредитный договор с заранее оговоренными твердыми условиями предоставления кредита. По мнению авторов законопроекта, за 3−7 лет сбережений (минимум 1 год) будущий заемщик сможет накопить первоначальный взнос в размере 50% и более от стоимости жилья.

При этом застрахован такой депозит будет на сумму до 3 млн руб. (в 2 раза больше, чем обычные вклады, застрахованные на 1,4 млн руб.). Авторы законопроекта подчеркивают: страхование обычных и жилищно-накопительных вкладов будет раздельным. То есть, к примеру, если в одном банке два вклада по 3 млн руб., то в случае отъема у банка лицензии вкладчик получит 4,4 млн руб.

Жилищный вклад может пополняться, с одной стороны, гражданином, с другой — софинансироваться региональными властями.
Читайте также
Как взять ипотеку и не ошибиться?

Размер выплат и категории граждан, чьи вклады будут софинансироваться, определят региональные власти. Сумма софинансирования в законопроекте не указана. К примеру, в Краснодарском крае, где с 2011 г. запущен эксперимент по жилищно-накопительным вкладам, гражданин должен вносить ежемесячно во вклад от 3000 руб. и может получить на свой счет субсидию из регионального бюджета в размере 30% от внесенных на вклад средств, но не более 3000 руб. в месяц.

По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, ИНС при прочих равных условиях имеет преимущество перед обычным ипотечным кредитом. «Главное преимущество в том, что такой вклад позволяет будущему ипотечному заемщику выгодно накопить средства на первоначальный взнос и не сталкиваться с проблемой, где этот первоначальный взнос взять, если жилье необходимо, а средств на первоначальный взнос нет», — говорит она. При этом, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, «рассчитывать на какие-то сверхдоходы от размещения средств в данных инструментах не приходится, в том числе от софинансирования со стороны регионального бюджета. Ожидать проценты по такому вкладу выше хотя бы на 1 п. п. от средних ставок по депозитам не стоит». «Это полезная инициатива, но она рассчитана на людей со стабильным доходом и склонностью заранее планировать свое будущее, а таких в России не очень много», — говорит Мильчакова.

Тем же, кто не на 100% уверен в своем будущем, для накоплений лучше воспользоваться обычными банковскими вкладами.

Для банков законодательная инициатива депутатов, с одной стороны, выгодна, а с другой — рискованна. Вклады ипотечников — это длинные заемные деньги, так что у банков появится возможность за их счет кредитовать проекты с длительным сроком окупаемости. Но при этом существуют и риски: банк обязуется заранее предоставить своему клиенту выгодный ипотечный кредит, даже если его кредитная история к моменту получения ипотеки испортится. «Нельзя вменять банку в обязанность выдачу кредита», — говорят банкиры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Торгово-промышленная палата предложила меры по поддержке малого бизнеса
Боевые корабли вышли в серию
Жертвами коронавируса стали более 600 тысяч человек на планете
Суррогатные мамы остались без средств и поддержки
Иммунолог спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса
Подтверждена подлинность останков царской семьи
Умер создатель Олимпийского мишки
В России создают новый двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35
Gnezdo.ru
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
Помнишь её? Какой стала через 20 лет (фото)
5 фишек женщины, из-за которых мужчину тянет к ней
Помните её? А вот какой стала в 56 (фото)
Hi-Tech
Российская «Деривация» всех удивит Оружие получит машину удаленного управления огнем и БПЛА для разведки
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 187
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 87
Подскажите неразумной 87
Роботы и безработица 74
Кино
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Такой явки не было уже давно: почти 70% пришли сказать свое мнение
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Дети
Экс-супруг Водяновой показал подросшего сына Год назад Джастин Портман стал отцом в четвертый раз
Леди
Бабушкино платье и тиара: как прошла свадьба принцессы Беатрис Свадьба прошла в узком кругу
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Кадры решают все. Петербургский Политех вырастит охотников за хакерами
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Российское дистанционное образование получило признание G20
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь