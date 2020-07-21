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06:46 (мск), источник: Известия

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»

Это позволит покупателям понять, сколько они смогут жить в здании до момента его сноса.

Источник: Агентство «Москва»
В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. Это позволит гражданам понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в аварийное. Мера также заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса, «сроки годности» которого постоянно сокращаются, отметили эксперты.

Срок службы

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Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия». По его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Впоследствии информация должна стать доступной для потребителей.

В письме отмечено, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома, как раз и нужно знать покупателю: тогда он поймет, сколько сможет прожить в нем до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья… Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу.
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В письме Союза потребителей сказано, что панельные хрущевки рассчитаны всего на 50 лет и не подлежат реконструкции. У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015—2030 годов они пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9−16 этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести. Более современные панельные дома, построенные до 1998 года, тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070—2105 годах.

В Минстрое «Известиям» сказали, что на момент публикации статьи предложение союза в ведомство не поступало.

Больше качества

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский сказал «Известиям», что современные новостройки возводятся с применением новых технологий, а сроки службы жилых домов обычно меньше их реальной износостойкости.

Например, панельным зданиям в среднем отводится 75 лет, монолитным — до 150. Однако на практике они могут прослужить значительно дольше, если жильцы будут соблюдать правила эксплуатации, а власти — проводить капремонт, подчеркнул он.

— Скорее всего, введение нового стандарта заставит девелоперов улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов стандарт-класса, — сказал он. — ГОСТ подтолкнет их к тому, чтобы увеличить «срок годности» жилого дома, а это обязательно отразится на его стоимости.

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Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко напомнил «Известиям», что правительство уже утвердило постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов, строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными. Причем оставшиеся переработают, что снизит административные барьеры в отрасли, уверен он.

— Принятие новых стандартов — это движение в обратном направлении со всеми сопутствующими процессами: новыми согласованиями, нормативной базой, затратами, — отметил Олег Колченко.

Директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева сказала «Известиям», что поддерживает предложенную инициативу. Сейчас, по ее мнению, качество возводимого жилья оставляет желать лучшего, особенно в бюджетном сегменте.

— Из-за падения платежеспособного спроса населения строители стараются максимально удешевить жилье. Это приводит к тому, что сроки службы домов сокращаются, — подчеркнула она.

По мнению эксперта, появление стандарта может изменить эту ситуацию, но сделает весь процесс дороже.

Например, строителям придется проводить дополнительную экспертизу, использовать более дорогие материалы. В итоге это скажется на конечной цене для потребителя, отметила она.

Также новый стандарт спровоцирует другое серьезное изменение. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60−80 лет, а в «панели» его следует проводить раз в 20−25 лет. Новый ГОСТ, по мнению Юлии Федулаевой, подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости от типов приобретаемого жилья.

Новый стандарт можно рассматривать как попытку классифицировать жилую недвижимость, сказала «Известиям» гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Сейчас она условна и может опираться на разные критерии: от отделки фасадов до высоты потолков, отметила эксперт.

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