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11:15 (мск), источник: Forbes

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира с состоянием выше $74 млрд. В этом миллиардеру помогли дорожающие акции Tesla, которые переоцененными называл как он сам, так и аналитики.

Источник: AP 2020

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time. По итогам торгов акциями Tesla в понедельник состояние Маска оценивалось в $74,2 млрд — он обходил занимавшего шестую позицию богатейшего человека Азии Мукеша Амбани на $1,3 млрд.

Еще в начале года Маск занимал только 37 место в рейтинге богатейших людей мира, отмечает американский Forbes. Его состояние выросло вместе с ценой акций Tesla.
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В понедельник они подорожали на 9,5% — до $1643 за акцию. За три недели, с 29 июня, их стоимость выросла на 60%. С начала года акции Tesla выросли в цене почти на 300%. Сейчас Tesla — это не только самый дорогой автопроизводитель в мире с рыночной капитализацией $304,5 млрд, но также компания, которая стоит больше Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятых.

При этом рост стоимости Tesla сбил с толку некоторых инвесторов, отмечающих, что компания значительно меньше своих конкурентов и только недавно начала приносить квартальную прибыль, подчеркивает американский Forbes. В первом квартале этого года Tesla произвела 103 000 машин, тогда как Toyota, которая до недавних пор была самым дорогим автопроизводителем мира, выпустила 2,4 млн. Продажи американских компаний Ford и General Motors за прошлый год оказались в 10 раз выше, чем продажи Tesla.

В июне аналитики Morgan Stanley предупредили, что акции Tesla, которые тогда торговались примерно по $1000 за штуку, были «крайне переоценены».

О том, что рынок переоценивает бумаги Tesla, писал и сам Маск. «Стоимость акций Tesla слишком высока, имхо», — отмечал миллиардер в Twitter, когда акции стоили $755. Инвесторы на сообщение Маска тогда отреагировали распродажей — за день бумаги подешевели более чем на 10%.

Александр Пятин

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