10:33 (мск), источник: РБК
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
К подобной мере ведомство уже прибегало несколько лет назад. В Минфине не уточнили, сколько всего средств удастся сэкономить.
Министерство финансов в следующем году может отказаться от индексации окладов госслужащих, следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года (есть у РБК).
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году. Эта мера указана в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований.
«Отказ в 2021 году от индексации оплаты труда (за исключением денежного довольствия военнослужащих) и оптимизация графика проведения реформы денежного содержания федеральных государственных служащих в 2021 и 2022 годах», — говорится в документе.
Самыми высокооплачиваемыми при этом были сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. руб.).
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014−2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.
Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI. Система оценки работы глав регионов, утвержденная президентским указом «Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России», предполагает 15 критериев, среди которых, например, уровень доверия к власти, естественный прирост населения, доступность жилья, уровень бедности и др.
По словам занимавшего пост министра экономического развития (сейчас помощник президента) Максима Орешкина, «система рассчитана на поощрение, а не на наказание», а мотивацией для губернаторов должна была бы стать прибавка к региональному бюджету.