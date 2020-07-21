Песков объяснил отсутствие в указе Путина цели войти в топ экономик мира

17:07 (мск), источник: Известия
«Международная экономика весьма и весьма неблагоприятна. Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, ставятся новые корректировки. Неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения», — сказал Песков на брифинге.
По его словам, в данном случае вряд ли возможен линейный подход, а задачи должны быть реалистичными и достижимыми.
Указ о национальных целях развития до 2030 года Путин подписал ранее в этот же день. Согласно документу, основными целями являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.
В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года, утвердив 13 национальных проектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.
21 мая 2020 года Министерство финансов России предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.
13 июля