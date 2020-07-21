Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
17:07 (мск), источник: Известия

Песков объяснил отсутствие в указе Путина цели войти в топ экономик мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 июля, ответил на вопрос журналистов о том, с чем связано то, что из национальных целях развития до 2030 года пропала задача войти в топ-5 сильнейших экономик мира.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Международная экономика весьма и весьма неблагоприятна. Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, ставятся новые корректировки. Неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения», — сказал Песков на брифинге.

По его словам, в данном случае вряд ли возможен линейный подход, а задачи должны быть реалистичными и достижимыми.

Новость
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Указ о национальных целях развития до 2030 года Путин подписал ранее в этот же день. Согласно документу, основными целями являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года, утвердив 13 национальных проектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

21 мая 2020 года Министерство финансов России предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

13 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

 Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»
Заплыв клиентов: как в бассейнах снижают риск заболеть COVID-19
В Кремле назвали причины выбора Дегтярева на замену Фургала
Автобус с заложниками захвачен в украинском Луцке. Что известно
Испания заявила об увеличении числа заражений COVID-19 на 400%
С 1 августа повысят пенсии. Кому положена прибавка
Смерч сломал беседки и лежаки на пляже в Сочи
Как выглядят самые смешные снимки животных (фото)
Песков прокомментировал фото Кадырова с пулеметами
Gnezdo.ru
Поклонники поздравляют Ваенгу с малышом
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Самые свежие новости о здоровье Надежды Бабкиной
Hi-Tech
Зачем россияне скупают желтые советские часы Что в них ценного?
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 189
Откуда у нас корона? 103
И опять про грибы... 91
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 88
Кино
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии В рамках фестиваля в Таормине при участии кинодивы была представлена документальная лента «Преданность»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
36-летнюю Глафиру Тарханову поздравляют с пятой беременностью В сети решили, что актриса ждет ребенка (фото)
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь