Укол на повышение. Почему вакцина от COVID-19 подняла стоимость нефти до максимума с начала пандемии

По состоянию на 17:40 стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent выросла до $44, 80 за баррель.
Первая причина роста — вакцина от коронавируса
Резкий рост цен на нефть связан с чисто психологическим моментом: инвесторы отреагировали крайне позитивно на новости относительно положительных итогов испытания вакцин от коронавируса, объяснил Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
Вакцина Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca PLC выработала иммунный ответ на вирус у испытуемых.
Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech SE и американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. обнародовали обнадёживающие результаты испытаний их экспериментальной вакцины от COVID-19.
В то же время в Минобороны России заявили о готовности вакцины — это ускорит восстановление экономики и увеличит спрос на нефть, отметил Денис Иконников, портфельный управляющий инвестиционной компании QBF.
Вторая — договорённости ОПЕК+ и стабилизация на топливных рынках
Рост цен на нефть также связан с действующими договорённостями стран — участниц ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в июле, пояснил Виталий Кирпичёв, директор по развитию в России компании TradingView. «Также поддержку рынку оказывает сокращение количества буровых установок в США и рекордный объём нефтепереработки в Китае за прошедший месяц», — отметил эксперт.
Продолжится ли рост?
Из-за спекуляций на рынке цена на нефть может дойти до $50−55. Однако такой рост будет краткосрочным, прогнозирует Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП): цена $40−45 комфортна для большинства участников ОПЕК+, и добыча будет наращиваться осторожно, без выхода за рамки этого коридора.
Пока что число случаев заражений коронавирусом продолжает расти, а массовой вакцинации не происходит, отметил Денис Иконников. «В связи с этим дальнейший рост цен на нефть ограничен. Более того, в случае второй волны коронавируса ОПЕК прогнозирует падение спроса на нефть на 11 млн баррелей в сутки в 2020 году (текущий прогноз подразумевает падение спроса на 9 млн баррелей в сутки)», — пояснил он.
По мнению Артёма Деева, рост нефтяных котировок сегодня — это кратковременный всплеск.
«Скорее всего, в ближайшие дни цены на нефть вернутся в диапазон $42−43 за баррель, так как есть и менее позитивные новости: стоимость нефти в странах Азии снижается на фоне сокращения спроса в Китае, а также из-за перенасыщения рынка».
Пора ли менять валюту
Пока переводить свои валютные накопления в рубли не стоит — наша валюта сильно зависит от динамики нефтяных цен, а говорить об их стабильности на долгий период не приходится, советует Деев. «Колебания нефтяных цен продолжатся, так как вся мировая экономика находится в состоянии глобального падения спроса, а восстановление займёт длительное время. Негативные факторы: вторая волна пандемии, резкое снижение темпов производства в странах ЕС, Китае или США, усиление торговых войн — могут отразиться на котировках, которые начнут снижаться», — объяснил эксперт.
На сырьевом рынке крайне высок градус неопределённости, объяснил Виталий Кирпичёв: в этой ситуации стоит придерживаться стратегии постепенного формирования «подушки безопасности» из трёх валют в равных пропорциях: рубль, доллар и евро.
Ситуация на рынке похожа на глобальную игру на повышение, результатом которой может стать новое серьёзное падение на рынке, считает Виталий Манкевич. «В таком случае курс может быть и выше 80. Лучше не ловить колебания курсов валют, а создавать диверсифицированный портфель, в котором будут инструменты как в рублях, так и в долларах: акции, облигации, ETF. Это позволит пережить любые колебания рынка», — резюмирует он.