Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 июляПервое русское кругосветное плавание, скандальная комета, революция в индустрии компьютерных игр и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
33Лучшие астрономические фото 2020 года
11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?

Кризис, вызванный пандемией, серьезно скорректировал долгоиграющие планы по улучшению жизни в России. Власти признают, что в сложившейся ситуации реализацию национальных проектов, в которые заложены десятки триллионов рублей, все-таки придется отложить. Сроки перенесут как минимум до 2030 года. Масштабные траты сейчас разумнее пустить не на мегапроекты, а на восстановление экономики и помощь гражданам, так что лучшей жизни придется подождать.

Коронавирус COVID-19
11:45 (мск)Вирусолог спрогнозировал массовую вакцинацию от коронавируса не раньше 2021 года
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
8.0721.07
Скончалось12 745+165
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
8.0721.07
Выздоровело572 053+9 669
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
8.0721.07
Инфицировано14 959 031+244 531
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
8.0721.07
Скончалось616 764+6 615
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
8.0721.07
Выздоровело8 479 847+174 521
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
8.0721.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Пересмотр стратегии — в материале «Ленты.ру».

Отложенные перспективы

Из-за общемирового падения цен на нефть и пандемии коронавируса Россия лишилась как минимум года экономического роста, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По итогам текущего года ВВП может упасть на 6,6 процента. Впрочем, власти верят, что экономика быстро излечится от COVID-19.

Новость
Укол на повышение. Почему вакцина от COVID-19 подняла стоимость нефти до максимума с начала пандемии

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что уже к 2023 году страна может добиться годового роста ВВП в три процента и выйдет на уровень выше среднемирового. Обеспечить прирост должны в том числе активизация инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса и повышение производительности труда. По словам Белоусова, для перехода к росту экономики необходимо завершить семь крупнейших транспортных проектов на сумму более 9 триллионов рублей. Речь идет, в том числе, о реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМа и Транссиба) и обеспечении железнодорожных и автомобильных подходов к морским портам в южном и северо-западном направлениях.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, экономика сейчас находится в застое. Чтобы исправить ситуацию, уверен он, необходимо провести реформу государственного управления и увеличить траты на здравоохранение. «Поскольку нам сейчас придется уходить более решительно от нефтяной зависимости, то вложения в человеческий капитал — в образование, науку и новации — нам нужны существенно больше», — заявил Кудрин.

На деле, чтобы обеспечить рост, приходится отказываться от долгоиграющих планов. Стране необходимо бороться с последствиями COVID-19 для экономики. Меры поддержки обойдутся почти в четыре триллиона рублей.

На этом фоне действующим нацпроектам, которые предполагалось завершить до 2024 года, предложили дать больше времени и продлить их до 2030 года.

За полгода расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» выполнены чуть больше, чем на треть. Всего на реализацию нацпроектов было выделено 2,156 триллиона рублей, из которых израсходовано 757,5 миллиарда.

757,5
миллиарда рублей
потрачено на нацпроекты за половину 2020 года.

Масштабные планы

Нацпроекты задумывались еще в 2018-м, тогда их продвигал Владимир Путин сразу после вступления в должность президента. В общенациональный план вошли 13 программ: «Здравоохранение», «Экология», «Наука», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Образование», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Новость
Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии

План рассчитывался на пять лет — с 2019-го по 2024 год, за эти годы в экономику собирались влить почти 26 триллионов рублей. За счет этих программ собирались улучшить демографию, увеличить продолжительность жизни, обеспечить рост доходов и вдвое снизить бедность. В целом за пятилетку по уровню развития Россия должна войти в десятку ведущих стран и догнать Германию.

В июле 2020-го спустя несколько дней после того, как граждане проголосовали за внесение поправок в Конституцию, которые в теории дают Путину шанс снова баллотироваться на высший государственный пост, президент предложил пересмотреть сроки исполнения нацпроектов. Как объяснил премьер-министр Михаил Мишустин, время на раскачку необходимо из-за изменений ситуаций в России и в мире.

Распространение коронавируса, его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой — создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета.
Михаил Мишустин
премьер-министр России

В первую очередь изменения коснутся проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также власти решили сэкономить на поддержке бизнеса: на эти цели в 2021 и 2022 годах направят на семь миллиардов рублей меньше запланированного. Под сокращение может попасть и проект «Цифровая экономика»: из него собираются исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 миллиарда рублей.

Чтобы скорректировать планы у правительства есть три месяца. Сделано это будет с учетом мер из нового плана восстановления и развития экономики и измененных целей нацпроектов. В глобальном смысле ориентиры госстратегии остаются прежними: социальное обеспечение, улучшение деловой среды и цифровизация.

Однако конкретики пока нет, известно пока только о дополнительных инвестициях в здравоохранение, образование, стимулирование занятости и решение экологических проблем. Объем дополнительных средств пока не определен.

Насущные проблемы

В России есть своего рода копилка, куда откладываются деньги на черный день — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Его наполненность зависит от цены на нефть. Согласно бюджетном правилу, если цена за нефть превышает порог в 42,4 доллара за баррель, государство зарабатывает за счет экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Когда нефть оказывается дешевле установленного порога, средства из ФНБ тратятся, чтобы покрыть возникающий дефицит.

Новость
Кремль предупредил о предстоящих экономических трудностях

По подсчетам Минфина, сейчас там накоплено 12,1 триллиона рублей. За второй квартал страна заработала на нефти свыше 555 миллиардов рублей, почти столько же пошло на выплаты семьям с детьми в качестве мер социальной поддержки.

На фоне опасений второй волны коронавируса цены на нефть снова рушатся. Аналитики прогнозируют, что в будущем цены не только восстановятся, но и дойдут до 150 долларов за баррель, но в России к такой перспективе относятся скептически.

В условиях глобального спада часть дорогих и долгих мегапроектов уже отложена, в кризис часть бизнеса не проявляет большого интереса к нацпроектам. Формирование бюджета вернется к докризисным условиям к 2022 году и к дорогим программам власти вернутся не раньше. По словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, ближайшие пару лет повестку будет определять национальный план поддержки экономики, а не нацпроекты.

Нефтегазовые доходы бюджета упали, а коронавирус сильно ударил по экономике. Эти факторы вынудили власти переориентироваться с долгосрочных проектов на антикризисные меры. В приоритете сейчас — борьба с коронавирусом и его последствиями для экономики. Хотя пик заболеваемости и пройден, расслабляться все равно нельзя.

Пандемия коронавируса и общее падение экономики сделали реализацию масштабных планов властей невозможными. Долгоиграющие проекты пока отходят на второй план, уступая место правительственным мерам экономической поддержки. Но это не значит, что от национальных проектов отказываются. Вера в улучшение жизни в стране остается, но нужно немного потерпеть.

Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой России
Во время загрузки произошла ошибка.
11:15 (мск)© Ньюстюб
 Трамп: США стали победителями в двух «прекрасных мировых войнах»
Осы свили улей в диване россиян. Фото
Дегтярев ответил на призывы хабаровчан покинуть свой пост
В России выявили за сутки 5 862 заразившихся коронавирусом
Туристы получат компенсацию за отдых в России
Синоптики дали прогноз погоды до конца лета
Мишустин назвал пять базовых ценностей правительства
В России хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Здоровье
Все, что вам нужно знать о стволовых клетках: зачем они нужны и какие есть проблемы Они могут избавить людей от рака или болезни Альцгеймера. Но до этого момента придется подождать.
Hi-Tech
Фотоаппараты уходят в прошлое? Что купить, чтобы делать красивые и качественные фотографии?
Авто
У Tesla новый большой проект: он называется «Палладий» По данным издания Electrek, «Тесла» приступила к реализации стратегического плана, который получил кодовое имя Palladium
Кино
Охлобыстин заступился за Асмус в ситуации с «Текстом» Актер рассказал об отношениях с коллегой по сериалу «Интерны»
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Популярные темы на «Детях»
Расскажите про ваш ковид 223
Помощь свекрови 199
Позднее родительство 139
Странное чувство 95
Леди
Нино Нинидзе с новой прической очаровала сеть Актриса поэкспериментировала с укладкой.
Новости партнеров
Американская вакцина от коронавируса убила украинских военных
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь