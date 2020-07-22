«Радуюсь, когда кто-то богатеет»: Мишустин и Зюганов поспорили в Думе о миллиардерах из списка Forbes

«Я посмотрел, как нажились в ходе коронавируса главные наши олигархи, и ахнул: $62 млрд, 4,3 трлн [рублей]», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Госдуме. По его словам, этих денег хватило бы все «отремонтировать и поддержать всех нищих, детей, малый и средний бизнес, увеличить пенсии».
Зюганов цитировал данные Forbes — в мае мы написали, что за два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 102 до 104 человека, а их совокупное состояние выросло с $392 млрд до $454 млрд. Два месяца отсчитывались не от формального объявления пандемии (11 марта), а от 18 марта — эта дата была выбрана для финального расчета состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Кроме того, в тот день индекс Мосбиржи упал до одной из самых низких точек этого кризиса — хуже было только 19 марта, после чего рынок начал восстанавливаться после обвала, а состояния миллиардеров — расти.
Зюганову ответил премьер Михаил Мишустин, который в среду выступал в парламенте с отчетом о работе правительства. По его словам, можно спорить о том, как распределять накопленные капиталы, или обсуждать вопросы национализации. «Но мы же все понимаем, что очень важно в случае, если кто-то богатеет, чтобы та доля, которая должна переходить народу — а это налоги, — чтобы они честно платились. И вот здесь наведен порядок», — заявил Мишустин, почти 10 лет возглавлявший Федеральную налоговую службу до прихода в правительство.
Я радуюсь, когда кто-то богатеет. Только по одной простой причине: это означает, что в копилку регионов, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития.
Михаил Мишустинпремьер-министр