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14:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Кэшбек за внутренний туризм будут возвращать на карту «Мир»

Туристы, путешествующие по России, смогут получить частичный возврат потраченных средств в виде кэшбека на карту платежной системы «Мир», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). О такой мере поддержки внутреннего туризма ранее рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«Ростуризм совместно с оператором платежной системы “Мир” НСПК разрабатывает программу стимулирования туристических поездок по России. Стимулом будет денежный кэшбек на карту туриста за приобретение турпакета у туроператора. Акция предположительно может быть запущена уже в августе», — сообщает АТОР.

Тур должен включать перевозку и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Минимальная цена — 25 тыс. руб., минимальное количество ночей — пять. Круизы на корабле тоже подпадают под условия акции. Тур нужно купить онлайн и оплатить картой «Мир».
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Сумма кэшбека при соблюдении всех условий:

для тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. руб.— 5 тыс. руб.,

для тура стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. руб.— 10 тыс. руб.,

для тура стоимостью выше 75 тыс. руб.— 15 тыс. руб.

Под акцию подпадают поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 региона России (полный перечень опубликован на сайте АТОР) и с 1 октября по 20 декабря в Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградскую область, Московскую область, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург.

Ранее господин Мишустин сообщил, что правительство России выделит 15 млрд руб. на частичную компенсацию трат граждан на внутренний туризм. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявила, что туристическая отрасль в России может восстановиться после пандемии к весне 2021 года, а не к концу следующего года, как ожидалось.

Подробнее о кэшбэке за поездки по стране читайте в публикации «Ъ» «Туристам доплатят за Россию».

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