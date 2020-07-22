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19:13 (мск), источник: Forbes

Американцы получат инъекцию вакцины от коронавируса бесплатно

Правительство США предварительно договорилось о закупке 100 млн доз разработки компаний Pfizer и BioNTech почти за $2 млрд — если препарат окажется эффективным и безопасным.

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Граждане США получат вакцину от коронавируса бесплатно, следует из сообщения министерства здравоохранения и социальных служб США. Оно заявило, что вместе с минобороны страны заключило соглашение о закупке 100 млн доз вакцины, которую совместно разрабатывают американская компания Pfizer и немецкий стартап BioNTech, за $1,95 млрд.

Компании должны будут произвести и поставить в США вакцину, если она успешно пройдет сертификацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), говорится в пресс-релизе. Перед этим препарат должен доказать свою эффективность и безопасность в ходе третьей стадии клинических испытаний, когда инъекцию делают широкой выборке людей. Согласно условиям соглашения, правительство США имеет право приобрести еще до 500 млн доз дополнительно.

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Власти США намерены получить 300 млн доз вакцины уже до конца этого года. Правительство США рассматривает несколько вариантов вакцины, чтобы повысить шансы получения хотя бы одной безопасной и эффективной до наступления 2021 года, отметил глава американского минздрава Алекс Азар.

«Мы намерены сделать невозможное возможным и без устали работаем над тем, чтобы разработать и произвести в рекордное время безопасную и эффективную вакцину, тем самым положив конец мировому кризису здравоохранения. Мы решили начать полномасштабное производство на свой страх и риск, чтобы продукт был готов, если клинические испытания пройдут успешно и получат лицензию», — отметил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer и BioNTech сообщили в пресс-релизе, что, по их планам, вакцина будет готова к прохождению сертификации к октябрю 2020 года.

Компании надеются произвести 100 млн доз до конца этого года и еще потенциально свыше 1,3 млрд доз к концу 2021-го. Сейчас у компаний есть четыре прототипа вакцины, для двух из них FDA уже разрешило ускоренное рассмотрение. 20 июля компании сообщили, что предварительные результаты проб в Германии показали позитивный результат: у испытателей формировались в том числе Т-клетки, которые способны находить и уничтожать зараженные коронавирусом клетки.

Кроме того, вакцина приводила к образованию антител в крови в количестве не меньшем, чем у людей, переболевших COVID-19 — причем при небольшом количестве введенного вещества, сообщили компании.

Разработка вакцины от коронавируса ведется в нескольких странах мира, в том числе в России. Вакцина от Национального центра эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи, скорее всего, получит регистрационное удостоверение уже в первой декаде августа, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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