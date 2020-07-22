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19:23 (мск), источник: Секрет Фирмы

В карманах россиян оказалось рекордное число мелочи

В России рекордно выросло число находящихся в обращении монет. На 1 июля их количество достигло 68,2 млрд экземпляров, увеличившись с начала года на 0,5%.

ЦБ: $ 70.7881   -0.18 € 81.5904   +0.34 ММВБ: $ 71.1075   +0.40 € 82.3300   +0.80
Источник: Reuters

По данным Центробанка, больше всего в обращении монет номиналом 10 копеек — 37% от общего количества мелочи в карманах россиян. Дальше с долей в 13% идет монета в 1 рубль. По 11% у монет номиналами в копейку и 50 копеек, а монете в 10 рублей отведено 10%. На монеты в 5 копеек и 2 рубля приходится 8% и 6% соответственно.

Меньше всего в обращении оказалось пятирублевых монет — всего 4% от общего веса.

Общая же стоимость всех металлических денег на середину 2020 года составила 108,8 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев на 1,9 млрд.
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Рекордных значений достиг и общий оборот наличных денег. По данным ЦБ, только за июнь их число в свободном обращении выросло на 3,5% и достигло 12,42 трлн рублей. При этом на руках у россиян оказалось примерно 6,613 млрд рублей. Рекордный объём наличности оказался влит в российскую экономику на фоне оттока капитала из банков. Россияне начали массово снимать деньги с вкладов и депозитов, опасаясь скачков курса, сложностей со снятием наличных в пандемию коронавируса и объявленного налога на вклады более 1 млн рублей.

В отличие от бумажных денег, монеты подделывают крайне редко. Тем не менее, в 2019 году удалось выявить уникальную поддельную монету в 1 рубль.

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