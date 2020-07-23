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09:42 (мск), источник: ТАСС

Исследование: четверть пиратских сайтов опасны для пользователей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/ — Отмечается, что суммарная посещаемость опасных ресурсов в марте достигала 76,8 млн посещений в месяц.

Источник: Reuters

Почти 23% русскоязычных сайтов, на которых размещается пиратский аудиовизуальный контент, содержат вирусы и представляют опасность для пользователей. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB.

В период пандемии Group-IB проверила более 3 100 русскоязычных сайтов, распространяющих пиратские копии аудиовизуальной продукции, на наличие вирусов и других уязвимостей, а также на присутствие в «черных списках» антивирусных компаний и поисковых сервисов.

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«По итогам проверки выявлено, что до 23% пиратских ресурсов представляют опасность для пользователей. Причем суммарная посещаемость опасных ресурсов в марте достигала 76,8 млн посещений в месяц. Наибольшее количество опасных ресурсов размещено в доменной зоне .RU», — сообщили в Group-IB.

По подсчетам экспертов, лишь 6% пиратских сайтов были признаны безопасными, остальные 71% сейчас не имеют подтвержденных угроз, однако выявленные на них уязвимости потенциально позволяют злоумышленникам получить доступ к данным пользователей или их устройствам.

В Group-IB при этом отмечают, что 24% сайтов находится в доменной зоне .RU, в то время как на .NET приходится 11%, на .ONLINE — 7%, а на .COM — 7%. «Регистрация пиратского ресурса в доменной зоне .RU является более простой и понятной для новичков, хоть и сопряжена с целым рядом юридических рисков. В свою очередь такие веб-мастера не всегда обладают необходимыми техническими знаниями и средствами для обеспечения безопасности своего ресурса», — полагают в компании.

Что касается тематики опасных для пользователей ресурсов, то 68% таких сайтов являются стриминговыми сервисами, 30% — торрент-трекерами.

Во время загрузки произошла ошибка.
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