09:42 (мск), источник: ТАСС
Исследование: четверть пиратских сайтов опасны для пользователей
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/ — Отмечается, что суммарная посещаемость опасных ресурсов в марте достигала 76,8 млн посещений в месяц.
Почти 23% русскоязычных сайтов, на которых размещается пиратский аудиовизуальный контент, содержат вирусы и представляют опасность для пользователей. Об этом говорится в исследовании компании
В период пандемии
«По итогам проверки выявлено, что до 23% пиратских ресурсов представляют опасность для пользователей. Причем суммарная посещаемость опасных ресурсов в марте достигала 76,8 млн посещений в месяц. Наибольшее количество опасных ресурсов размещено в доменной зоне .RU», — сообщили в
По подсчетам экспертов, лишь 6% пиратских сайтов были признаны безопасными, остальные 71% сейчас не имеют подтвержденных угроз, однако выявленные на них уязвимости потенциально позволяют злоумышленникам получить доступ к данным пользователей или их устройствам.
В
Что касается тематики опасных для пользователей ресурсов, то 68% таких сайтов являются стриминговыми сервисами, 30% —