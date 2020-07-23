«Решили добавить сотенку»: Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей Дюковым

15:18 (мск), источник: Forbes
Президент России Владимир Путин пошутил над генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым
Путин и Дюков говорили по видеосвязи в ходе церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+». Их разговор транслировал телеканал «Россия-24».
Сначала сам президент отметил, что в Московский НПЗ планируется вложить 350 млрд рублей до 2025 года. Затем выступавший с докладом Дюков заявил уже о 250 млрд рублей. «Я прошу прощения, стоимостью более 350 миллиардов рублей», — сразу исправился
С 2011 года компания ведет комплексную модернизацию завода. Строительство комбинированной установки переработки нефти «Евро+» — это ключевой проект второго этапа модернизации, запланированного на 2016−2020 годы. На посвященной модернизации странице указано, что она будет стоить «более 250 млрд рублей».