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15:18 (мск), источник: Forbes

«Решили добавить сотенку»: Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей Дюковым

Топ-менеджер «сориентировался на ходу» и «решил добавить сразу сотенку», предположил президент.

Президент России Владимир Путин пошутил над генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым из-за того, что топ-менеджер оговорился, когда рассказывал о необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу вложениях.

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Путин и Дюков говорили по видеосвязи в ходе церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+». Их разговор транслировал телеканал «Россия-24».

Сначала сам президент отметил, что в Московский НПЗ планируется вложить 350 млрд рублей до 2025 года. Затем выступавший с докладом Дюков заявил уже о 250 млрд рублей. «Я прошу прощения, стоимостью более 350 миллиардов рублей», — сразу исправился топ-менеджер. Однако Путин остановил его, чтобы узнать причину ошибки. «Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, вы решили добавить сразу сотенку, нет?», — спросил глава государства. «Владимир Владимирович, так и есть — 350 миллиардов», — подчеркнул в ответ Дюков.

Московский НПЗ — это нефтеперерабатывающее предприятие «Газпром нефти», которое, как указано на его сайте, обеспечивает больше трети рынка топлива столичного региона, снабжая в том числе и московский авиаузел.

С 2011 года компания ведет комплексную модернизацию завода. Строительство комбинированной установки переработки нефти «Евро+» — это ключевой проект второго этапа модернизации, запланированного на 2016−2020 годы. На посвященной модернизации странице указано, что она будет стоить «более 250 млрд рублей».

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