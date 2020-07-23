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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя

Отказ Швеции от карантина в период пандемии коронавируса ради спасения экономики не оправдал себя, констатировали экономисты Bloomberg.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:34 MSK, 23.07
Инфицировано795 038+5 848
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Скончалось12 892+147
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Выздоровело580 330+8 277
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Инфицировано15 284 136+283 712
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Источник: Reuters

Эксперты сравнили эффекты от действий Швеции и Норвегии по преодолению кризиса. Первая страна пошла по пути построения коллективного иммунитета и отказалась вводить жесткие ограничения. Вторая, напротив, быстро ввела карантин и массовое тестирование на COVID-19.

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«Подход Швеции не принес стране явной пользы. Хотя в первом квартале 2020 года экономика страны и пострадала меньше, чем другие, ежемесячные данные по ВВП и ежедневные данные по индексам активности показывают медленное восстановление экономического роста», — пишет Bloomberg.

Между тем норвежская экономика демонстрирует более высокие темпы восстановления.

Ранее экономист Джейкоб Киркегор (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона заявил о провале шведской стратегии борьбы с влиянием коронавируса на экономику. Он пояснил, что причиной экономического спада в Швеции стала зависимость страны от международной торговли. Хотя королевство и не вводило карантин, шведская промышленность все равно остановилась вместе с предприятиями в других странах из-за нарушения цепочек поставок.

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