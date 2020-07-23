18:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя
Отказ Швеции от карантина в период пандемии коронавируса ради спасения экономики не оправдал себя, констатировали экономисты Bloomberg.
Эксперты сравнили эффекты от действий Швеции и Норвегии по преодолению кризиса. Первая страна пошла по пути построения коллективного иммунитета и отказалась вводить жесткие ограничения. Вторая, напротив, быстро ввела карантин и массовое тестирование на COVID-19.
«Подход Швеции не принес стране явной пользы. Хотя в первом квартале 2020 года экономика страны и пострадала меньше, чем другие, ежемесячные данные по ВВП и ежедневные данные по индексам активности показывают медленное восстановление экономического роста», — пишет Bloomberg.
Между тем норвежская экономика демонстрирует более высокие темпы восстановления.
Ранее экономист Джейкоб Киркегор (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона заявил о провале шведской стратегии борьбы с влиянием коронавируса на экономику. Он пояснил, что причиной экономического спада в Швеции стала зависимость страны от международной торговли. Хотя королевство и не вводило карантин, шведская промышленность все равно остановилась вместе с предприятиями в других странах