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20:49 (мск), источник: Интерфакс

Субсидии для Ил-96−400М предложили распределить в пользу Ми-8 и Ил-114

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Минтранс РФ предлагает перераспределить 3 млрд рублей субсидий, предназначавшихся для софинансирования закупки «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) самолетов Ил-96−400М, в пользу двух Ил-114−300 и такого же количества вертолетов Ми-8.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

«За счет бюджетных ассигнований в размере 3,05 млрд рублей, предоставляемых ПАО “ГТЛК” (…) будет авансирована поставка четырех единиц воздушных судов. Оплата окончательной стоимости будет осуществлена за счет внебюджетных средств, дополнительно привлекаемых ПАО “ГТЛК” на финансовых рынках в объеме 750,18 млн рублей», — говорится в пояснении к проекту.

Планируемый срок поставки судов — 2023−2024 годы.

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Как отмечается, вертолеты возможны к передаче в лизинг следующим «заинтересованным в расширении парка воздушных судов» авиакомпаниям: АО «ВАП», АО АК «Конверс Авиа», ООО «Авиакомпания «СКОЛ», АО «РВС», ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», АО «Нижневартовскавиа», АО «Нарьян-Марский ОАО», АО АК «Конверс Авиа».

«По итогам рассмотрения текущего финансового состояния авиакомпаний и анализа платежной дисциплины по действующим контрактам ПАО “ГТЛК” будет принято решение о заключении договора с авиакомпаниями, имеющими положительный опыт работы с ПАО “ГТЛК” и отвечающими корпоративным требованиям по финансовому состоянию», — говорится в пояснении.

В качестве потенциальных эксплуатантов региональных самолетов Ил-114−300 Минтранс рассматривает ООО «СиЛа», ООО «Аэросервис», ОАО «АО 2-ой Архангельский» и «государственные унитарные предприятия субъектов РФ, не являющиеся российскими авиакомпаниями». Эксплуатация воздушного судна планируется в Дальневосточном федеральном округе, говорится в пояснении.

Ил-96−400М — проект дальнемагистрального пассажирского самолета на 305−402 места, который создается предприятиями «Ростеха» как модификация Ил-96−300. Программа предполагает производство одного опытного образца и шести серийных. Общая стоимость программы оценивалась более чем в 53 млрд рублей. В начале года ОАК сообщала, что первый полет опытного образца Ил-96−400М запланирован на 2021 год.

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